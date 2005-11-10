Albania, i convocati di Maran: Caprile non c'è, torna Berisha. Tante conoscenze "italiane"

L'Albania ha ufficializzato la lista dei convocati per gli ultimi due impegni della fase a gironi di UEFA Nations League. Il commissario tecnico Rolando Maran ha scelto il gruppo che affronterà Finlandia e Bielorussia, due partite decisive per il destino della squadra nel Gruppo C1.

Le scelte di Maran

La formazione albanese arriva alla pausa da capolista del proprio girone con 9 punti e punta a chiudere il percorso nel migliore dei modi. Il primo appuntamento sarà il 12 novembre contro la Finlandia all'Air Albania Stadium, mentre il 15 novembre è in programma la trasferta di Budapest contro la Bielorussia. Tra le novità più significative della lista spiccano i ritorni di Etrit Berisha ed Ernest Muçi. Il portiere torna a disposizione per aumentare le soluzioni tra i pali, mentre il trequartista ritrova la nazionale dopo un periodo positivo nel campionato turco. Convocato anche Taulant Seferi, che rappresenterà un'alternativa in più per il reparto offensivo.

Le assenze e i convocati

La sorpresa più importante riguarda Ivan Balliu, che chiude il suo ciclo con la maglia dell'Albania dopo nove anni. Fuori anche Thomas Strakosha, Armando Broja e Nedim Bajrami, con Maran che ha deciso di puntare su nuove soluzioni in vista delle ultime gare del girone. Non ci sarà nemmeno Elia Caprile, che ha preso la cittadinanza qualche giorno fa.

I convocati dell'Albania

Portieri: Etrit Berisha, Alen Sherri, Mario Dajsinani.

Difensori: Berat Djimsiti, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Samuele Sina, Elseid Hysaj, Ysni Ismaili, Mario Mitaj, Stavro Pilo, Naser Aliji.

Centrocampisti: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Qazim Laçi, Juljan Shehu, Luis Hasa, Feta Fetai, Klevi Qefalija, Ernest Muçi, Arbër Hoxha, Taulant Seferi.

Attaccanti: Rey Manaj, Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Cristian Shpendi.