Napoli, Bianchini svela il modello: "Sostenibilità prima di tutto, De Laurentiis visionario"

Dietro la crescita del Napoli non ci sono solo risultati sportivi, ma una strategia ben definita che punta su equilibrio economico e sviluppo del brand. A delinearla è Tommaso Bianchini, direttore generale dell’area business, intervenuto ai taccuini di Calcio e Finanza. Al centro del progetto resta la guida societaria: “Il Napoli ha una grande peculiarità incarnata dal tandem formato da Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli. Uno ha visione, l’altro verifica che sia sostenibile”. Un equilibrio che rappresenta la base del modello azzurro, fondato su una gestione attenta e programmata.

Bianchini non ha dubbi nel definire il presidente: “È il primo, e forse l’ultimo, vero imprenditore del calcio. Un visionario, nel senso positivo del termine, capace di creare utili senza perdere di vista la crescita sportiva”. Da qui nasce quello che lui stesso chiama “integralismo finanziario”: “Altrove conta solo vincere, qui la sostenibilità viene prima di tutto”.

Un modello che ha già prodotto risultati, ma che potrebbe crescere ancora, soprattutto sul fronte infrastrutturale: “Dallo stadio incassiamo circa 30 milioni, ma potremmo arrivare a 100 senza limiti strutturali”. Infine, la dimensione internazionale: “Il Napoli è Napoli, e Napoli è il Napoli. From Napoli to the world”. Un’identità forte, rafforzata anche dall’impatto di Conte, “che ha reso il club ancora più credibile”.