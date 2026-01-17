Live TMW Cagliari-Juventus, mister Spalletti: "Bravo il Cagliari a sfruttare l'occasione"

Resta l'amaro in bocca alla Juventus di mister Luciano Spalletti che esce dal terreno di gioco della Unipol Domus sconfitta 1-0 dal Cagliari. La rete di Mazzitelli ha messo KO la Vecchia Signora che, nonostante le innumerevoli azioni create, non è riuscita a pareggiare i conti. Al termine della partita, il tecnico bianconero si è presentato in conferenza stampa.

David e Openda non sono riusciti a calciare in porta. Cosa avrebbero dovuto fare di più?

"Sicuramente la velocità. Con la velocità si sarebbero ritagliati più spazio per calciare e creare di più".

Sono stati effettuati troppi cross inutili?

"I cross vanno fatti bene per essere sfruttati, ma è anche vero che in qualche occasione abbiamo avuto anche sfortuna. Noi la partita l'abbiamo fatta, in partite come questa c'è il rischio di prendere le ripartenze. Noi in realtà non abbiamo preso nemmeno quelle. Devi solamente essere bravo a sfruttare le occasioni, come ha fatto il Cagliari. Evidentemente oggi doveva andare così. Quando siamo arrivati nella zona calda, forse non sempre siamo stati bravi a concludere. Dobbiamo diventare più scaltri. Faccio i complimenti al Cagliari, al suo pubblico e al suo Presidente. Noi ora pensiamo alla prossima. Sicuramente c'è da lavorare sulle troppe perdite di tempo, perché pezzettano troppo il gioco".

Che analogie ci sono state tra questa e la partita contro il Lecce?

"Non lo so, noi abbiamo fatto le partite esattamente come le dovevamo fare. Certo, la sconfitta non fa piacere, ma nemmeno il pareggio ci sarebbe andato bene".

Un giudizio sulla prestazione di Yildiz?

"Ha sempre la stessa qualità, è stato bravo e ha fatto una buonissima prestazione, nonostante fosse un po' influenzato".

