Live TMW Cagliari-Lazio, Zaccagni: "La stagione è difficile su tanti aspetti"

Un solo punto per la Lazio di mister Sarri che, alla Unipol Domus, impatta 0-0 contro il Cagliari. Non un periodo roseo per i biancocelesti che anche in terra sarda hanno mostrato qualche difficoltà. Al termine della partita, il capitano Zaccagni si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei media.

Ore 23 A breve inizierà la conferenza stampa.

Ore 23:41 Inizia la conferenza stampa.

Come state vivendo la situazione che c'è attorno alla Lazio?

"La stagione è difficile su tanti fronti, ma non è adesso il momento di abbassare la testa. Dobbiamo rimanere uniti. L'appello ai tifosi lo abbiamo fatto ed è giusto che prendano le loro decisioni e noi è giusto che le rispettiamo".

Come stai fisicamente e come stai vivendo questa stagione?

"Non possiamo negare che questa sia una stagione negativa sia dal punto di vista collettivo che personale. Ho avuto un intervento quest'estate e poi questo stiramento all'obliquo che mi ha fermato per quasi un mese. Oggi potevo avere massimo 15-20 minuti nelle gambe e ne ho fatti 85. Adesso cercherò di recuperare il prima possibile per dare una mano alla squadra".

Tanti errori e pochi gol. Cosa manca a questa squadra?

"Dovresti chiederlo al mister. Quello che posso dirti io è che spesso non facciamo scelte giuste in campo. Spesso potremmo tenere di più la palla, attaccare di più gli spazi... sono tante cose su cui stiamo lavorando e dovremo cominciare a mettere in campo qualcosina in più".

Ore 23:44 Termina la conferenza stampa.