Pisa, Gilardino sempre più verso l'esonero: domani la decisione della società

Il passo falso contro il Sassuolo ha aperto una fase di valutazioni in casa Pisa. La posizione di Alberto Gilardino è diventata più fragile dopo la sconfitta del pomeriggio, in un momento che il club considera tra i più delicati dell’intera stagione. La dirigenza sta analizzando la situazione senza affrettare i tempi, ma l’ipotesi di un cambio in panchina sta prendendo sempre più corpo.

L’eventuale svolta non è stata ancora decisa, ma tra i profili che potrebbero tornare d’attualità c’è Marco Giampaolo, già valutato dai nerazzurri durante il casting estivo per la scelta del tecnico. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, segno che il Pisa vuole prendersi qualche ora per riflettere sulle mosse da compiere.

La sensazione è che le prossime decisioni saranno determinanti per indirizzare il finale di campionato, tra continuità e possibile nuovo corso. A riferirlo è Sky Sport.