Palestra come un trattore, Mazzitelli rifinisce: Cagliari avanti sul Verona al 36'
Segui qui la diretta testuale di Cagliari-Verona
Al 36' si sblocca la sfida dell'Unipol Domus. Palestra va via come un trattore sulla destra, liberandosi di due uomini, palla per Obert che di tacco serve Mazzitelli, sinistro di prima intenzione che supera Perilli sul primo palo. Cagliari avanti 1-0 sul Verona.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
