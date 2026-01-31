Fiorentina, Fagioli trema: "La classifica fa paura da 7 mesi, ma c'è una cosa assurda"

Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo aver incassato la sconfitta per 1-2 al Maradona contro il Napoli: "Sicuramente dobbiamo minimizzare questi dettagli perché ci costano caro. Poi oggi partita difficilissima, venire qui e pensare di strappare un risultato è davvero complicato. Loro sono fortissimi, avevano tante mancanze ma gli undici entrati sono fortissimi. Partita dura, nel secondo tempo potevamo anche riacciuffarla, però...".

Le occasioni le avete avute. Ma perché a volte regalate un tempo agli avversari? Questione di atteggiamento?

"Non te lo so dire. Il mister sta lavorando tanto su questo, anche sul fatto di rientrare nel secondo tempo meglio. Dopo 2-3 minuti prendi sempre gol, è assurda questa cosa, dobbiamo migliorare. Quando stai lì sotto un punto è vita".

Questa classifica comincia a fare paura?

"Già da 7 mesi fa paura. A inizio anno dicevi 'c'è la prossima, c'è la prossima'. Ora non c'è più la prossima, ogni partita deve essere vitale e tre punti possono fare la differenza ogni domenica".