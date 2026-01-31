Piove sul bagnato nel Verona: si ferma Gagliardini, Lovric subito nella mischia
Segui qui la diretta testuale di Cagliari-Verona
Al 30' di Cagliari-Verona si ferma, fra le fila gialloblu, capitan Gagliardini. L'ex Inter esce vistosamente dolorante a livello delle costole. Zanetti inserisce al suo posto Lovric, ufficializzato solo ieri dall'Udinese. La fascia di capitano passa sul braccio di Perilli.

