Como, i convocati di Fabregas per l'Atalanta: Douvikas ce la fa, solo due assenti

Alla vigilia del super match contro l'Atalanta (ore 15), Cesc Fabregas ha diramato la lista dei giocatori convocati domani al Sinigaglia. L'allenatore del Como ha chiamato a rapporto Morata e Addai, pienamente recuperati dalla sfida di Coppa Italia vinta contro la Fiorentina. Conferma importante per Cristiano De Paoli, difensore di 18 anni finito in lista già in settimana contro la Viola. Arruolato anche Tasos Douvikas, uscito acciaccato dal match al Franchi dopo una sospetta distorsione alla caviglia. Gli unici assenti e ancora alle prese con i rispettivi infortuni e percorsi di recupero Assane Diao (dovrebbe tornare contro la Juventus) ed Edoardo Goldaniga.

"Sta bene, è a disposizione, si è allenato oggi, tutto a posto", ha dichiarato il tecnico dei lariani a proposito della forma di Douvikas. Quanto alle condizioni di Diao e Goldaniga: "Diao penso che dobbiamo aspettare per un grandissimo marzo, aprile e maggio. Inizierà tra 3 settimane ad allenarsi con il gruppo, sta andando più lento di quello che aspettavamo. Dobbiamo fare grande attenzione, deve essere un acquisto degli ultimi 3 mesi. A Goldaniga invece manca ancora un po'".