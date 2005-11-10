Cagliari, mister Pisacane presenta la gara contro il Monza

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Cagliari, mister Pisacane presenta la gara contro il MonzaLive TMW
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Elena Accardi
Elena Accardi
Oggi alle 12:10Serie A
autore Elena Accardi
18.10.2026 12:10Serie A
Nuovo giro, nuova corsa per il Cagliari di mister Fabio Pisacane. Domani i rossoblù scenderanno in campo contro il Monza. Ecco le parole del tecnico.
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Lunedì di gara per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che domani, alle ore 18:30, scenderà in campo in casa del Monza. I rossoblù sono pronti per una nuova battaglia, dove cercheranno di difendere il quarto posto in classifica. Stamani, al termine della rifinitura, il tecnico dei sardi ha presentato il match ai media.
Ore 12:10 La conferenza comincerà tra venti minuti.
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