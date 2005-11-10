Spalletti torna sulla lite con Pisacane: "Non sono andato lì per litigare, non ho fatto nulla"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è tornato anche sulla lite col tecnico rossoblù Fabio Pisacane al termine della sfida di Cagliari durante la conferenza stampa odierna. Di seguito le sue parole alla vigilia del match con la Lazio, valido per il settimo turno di campionato.

Spalletti spiega il suo nervosismo

Faccia a faccia con l'avversario è un messaggio per i suoi? Cosa si aspetta domani visto che sarà in tribuna?

"Mi sembra un'analisi corretta, il mio non è mai nervosismo, ma è una simpatia selettiva. Ho un po’ bisogno qualche volta di essere un po’ nervoso, probabilmente fino a questo momento non lo sono stato abbastanza. Essere un po’ sotto tensione mi indirizza di più, mi dà più energia. I calciatori guardano un po’ tutto e guardano anche quelle che sono le mie azioni. Mi sarebbe piaciuto avere un brutto carattere, ma non ce l'ho. Devo andare a scegliere quello che ha un senso, le volontà altrui.

Da queste situazioni è venuto fuori ciò che succede spesso e sono state dette cose non corrette. Io non è che sia andato lì con l’intenzione di litigare, non ho neppure litigato. C’è stato questo guardarsi un po’ intenso, in base alle risposte, ma non ho fatto assolutamente niente. Se i direttori di gara hanno ritenuto che non andasse fatto, la decisione è corretta. Sto fuori e la vedrò dallo stadio, a fine primo tempo entrerò probabilmente in contatto al telefono con i miei collaboratori. Ma mi fido della qualità del mio staff che ho portato qui alla Juventus e trovato tanti collaboratori bravi qui alla Juventus. Ho il miglior secondo al mondo che è Domenichini, me lo sono portato ovunque e non lo cambierò mai. È una partita dove sarò tranquillo, verrà fatto tutto quello che sarà giusto fare".