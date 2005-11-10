Cagliari, Obert dopo l'intervallo: "Secondo tempo duro, con la testa fino alla fine"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:49Serie A
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11.10.2026 21:49Serie A
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Il difensore del Cagliari Adam Obert ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match casalingo contro la Juventus. Punteggio fermo sull'1-0 per i sardi.
Che secondo tempo sarà?
"Dobbiamo guardare noi stessi e continuare come il primo tempo. Sarà un secondo tempo molto duro, con la testa fino alla fine".
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