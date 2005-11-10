Il Milan frena ancora: solo 1-1 a Reggio Emilia. Nel Parma va ko Elphege: le top news delle 22

Il Milan non va oltre l'1-1 contro il Sassuolo e perde ancora terreno rispetto alle prime in classifica, tenendo però il passo della Roma: i rossoneri di Amorim distano ora a quattro lunghezze da Inter e Lazio, mentre la squadra di Aquilani muove la graduatoria salendo a 8. Amaro Amorim nel post-partita: "Quando non vinciamo non siamo mai soddisfatti. Abbiamo controllato parte della partita, volevamo spingere e meritavamo il vantaggio. Ma dopo il gol dovevamo controllare meglio la partita, la reazione degli avversari. Non possiamo subire gol da calcio d'angolo".

Parma, Gilardino 'perde' Elphege: appendicite acuta

Nesta Elphege si ferma per appendicite. Il centravanti francese è stato ricoverato oggi, come informa il Parma sul proprio sito ufficiale: "Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Nesta Elphege è stato ricoverato nel pomeriggio di oggi presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma a causa di un’appendicite acuta. Ulteriori informazioni saranno comunicate in base all’evoluzione del quadro clinico e alla valutazione dell’eventuale necessità di un intervento chirurgico".

Cagliari, Giulini: "Vogliamo rimanere a lungo lassù. Maldini? C'è un obbligo di riscatto"

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni di DAZN della doppia convocazione in Nazionale azzurra di Romano e Maldini: "Una bella emozione, soprattutto l'ultima eravamo allo stadio. Ci sono altri ragazzi che la meriterebbero, caprile dopo Donnarumma è un portiere importantissimo. Kofler potrebbe essere convocato da un grande conoscitore di calcio come Baldini. Bel momento, speriamo di prolungarlo più a lungo possibile. Maldini? Abbiamo un diritto di riscatto e credo anche un obbligo legato a un determinato numero di gol".