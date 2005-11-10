Serie B, si è chiusa la 6ª giornata: il Gallo fa cantare il Modena, Hellas ko allo scadere
Claudia Marrone
Con l'ultimo confronto di questa domenica 11 ottobre, si è chiusa la 6ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la lunga sosta per le Nazionali: a mandare in archivio il turno, la partita che si è giocata al 'Braglia, che ha contrapposto Modena ed Hellas Verona. Vittoria emiliana, 3-2 il finale.
Un match tra l'altro rocambolesco, che aveva visto la formazione di casa andare in vantaggio, ma venire poi ripresa e rimontata dai veronesi, che avevano chiuso la prima frazione di gioco sull'1-2; nella ripresa, però, il cambio di passo, con il Modena che vede persino annullarsi il gol del pareggio, che arriva poi poco prima del 90'. Quando tutto sembrava deciso, ecco i cinque minuti di recupero, e la rete di 'Gallo' Belotti che ha ribaltato il match e consegnato tre punti pesantissimi ai suoi.
Di seguito, il punto della situazione con classifica:
SERIE B - 6ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ [rig.] Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ [rig.] Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Vicenza-Pisa 0-3
19' Pittarello (P), 48' Calabresi (L), 45+2' Rao (P)
Arezzo-Cremonese 0-0
Catanzaro-Mantova 1-3
30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)
Padova-Carrarese 0-2
14' Rubino, 51' Rouhi
Modena-Hellas Verona 2-2
13' Caso (M), 24' e 28' Mosquera (H), 86' Montevago (M), 90'+5 Belotti (M)
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16
Mantova 14
Modena 13
Sudtirol 12
Ascoli 11
Avellino 10
Pisa 10
Benevento 10
Hellas Verona 7
Cesena 7
Padova 7
Arezzo 7
Virtus Entella 6
Cremonese 6
Empoli 6
Vicenza 5
Carrarese 4
Sampdoria 4
Catanzaro 3
Juve Stabia 2°
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva