Serie B, si è chiusa la 6ª giornata: il Gallo fa cantare il Modena, Hellas ko allo scadere

Con l'ultimo confronto di questa domenica 11 ottobre, si è chiusa la 6ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la lunga sosta per le Nazionali: a mandare in archivio il turno, la partita che si è giocata al 'Braglia, che ha contrapposto Modena ed Hellas Verona. Vittoria emiliana, 3-2 il finale.

Un match tra l'altro rocambolesco, che aveva visto la formazione di casa andare in vantaggio, ma venire poi ripresa e rimontata dai veronesi, che avevano chiuso la prima frazione di gioco sull'1-2; nella ripresa, però, il cambio di passo, con il Modena che vede persino annullarsi il gol del pareggio, che arriva poi poco prima del 90'. Quando tutto sembrava deciso, ecco i cinque minuti di recupero, e la rete di 'Gallo' Belotti che ha ribaltato il match e consegnato tre punti pesantissimi ai suoi.

Di seguito, il punto della situazione con classifica:

SERIE B - 6ª GIORNATA

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Benevento-Cesena 2-0

25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini

Empoli-Palermo 2-4

50’ [rig.] Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ [rig.] Popov (E), 88’ Cassandro

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)

SudTirol-Ascoli 0-0

Vicenza-Pisa 0-3

19' Pittarello (P), 48' Calabresi (L), 45+2' Rao (P)

Arezzo-Cremonese 0-0

Catanzaro-Mantova 1-3

30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)

Padova-Carrarese 0-2

14' Rubino, 51' Rouhi

Modena-Hellas Verona 2-2

13' Caso (M), 24' e 28' Mosquera (H), 86' Montevago (M), 90'+5 Belotti (M)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16

Mantova 14

Modena 13

Sudtirol 12

Ascoli 11

Avellino 10

Pisa 10

Benevento 10

Hellas Verona 7

Cesena 7

Padova 7

Arezzo 7

Virtus Entella 6

Cremonese 6

Empoli 6

Vicenza 5

Carrarese 4

Sampdoria 4

Catanzaro 3

Juve Stabia 2°

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva