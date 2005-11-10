Carrarese, Pagliuca: "Vittoria merito dei miei ragazzi e del mio predecessore"

Buona la prima per Guido Pagliuca sulla panchina della Carrarese, anche se il tecnico ex Empoli e Juve Stabia ha visto la partita dalla tribuna dovendo scontare i due turni di squalifica. La sua squadra conquista la prima vittoria stagionale imponendo il primo stop interno al Padova imponendosi con un netto e indiscutibile 2-0. Il tecnico è intervenuto in sala stampa commentando la prestazione della sua squadra:

"Nei primi dieci minuti abbiamo avuto timore, poi abbiamo riconosciuto alcune situazioni e la squadra si è sciolta. L'azione del primo gol è stata molto bella, sono contento per i ragazzi, è un gruppo fatto di ragazzi con grandi valori. Sono contento per la società che mi ha messo nelle condizioni migliori per lavorare, questa prestazione frutto dell'allenatore che mi ha preceduto. Sono tre punti che ci danno morale".

Cosa ne pensa del Padova?

"E' una squadra molto forte guidata da un tecnico molto bravo che stimo molto. Sono convinto che il Padova sarà nelle posizioni che merita e in quelle per le quali è stato costruito".

Lei è arrivato nella squadra più in difficoltà nella serie B, almeno per quanto concerne i punti. Su cosa ha lavorato in questi giorni?

"Ho trovato un gruppo splendido, quando trovi persone così puoi lavorare su certe idee e stare più sul campo perchè c'è apertura. Dovremo andare avanti in questo modo, non mi aspettavo un gioco pulito e una buona fase difensiva con le pressioni alte. Hanno interpretato al meglio, il merito è loro e di chi mi ha preceduto"