Juve ancora sotto a Cagliari, Spalletti va di doppia punta: Woltemade con Kolo Muani
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Dimitri Conti
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Oggi alle 22:10Serie A
autore Dimitri Conti
11.10.2026 22:10Serie A
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Spalletti si gioca tutto, dopo un’ora di Cagliari-Juventus. I bianconeri sono ancora sotto nel punteggio per via del gol segnato al 20’ da Maldini e il tecnico bianconero, dopo aver già inserito Alajbegovic e Zhegrova, ci prova con la doppia punta. Fuori Nico Gonzalez e dentro Woltemade, a fianco di Kolo Muani nell’attacco bianconero.
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