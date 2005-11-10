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Modena-Hellas Verona 3-2, le pagelle: Belotti top, Edmundsson che ingenuità

autore
Andrea Carlino
Oggi alle 21:42Serie B
autore Andrea Carlino
11.10.2026 21:42Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il posticipo del 'Braglia' manda in archivio la prima giornata dopo la sosta per le Nazionali con uno spettacolare 3-2 tra Modena ed Hellas Verona. Un match dalle infinite emozioni: canarini subito avanti, poi la reazione scaligera e il sorpasso firmato prima dell'intervallo (1-2). Nella ripresa cambia tutto: il Modena spinge, incassa l'annullamento del pari al VAR, ma non molla e impatta nel finale. Poi, in pieno recupero, la spaccata decisiva del 'Gallo' Belotti regala tre punti d'oro ai padroni di casa.

LE PAGELLE DEL MODENA
Chichizola 5,5 – Miracoloso nel primo tempo su Zappa e Sarr, compromette però la propria valutazione con il grave rinvio errato che regala al Verona la rete del momentaneo sorpasso.
Tonoli 6 – Presidia la corsia destra abbinando buona gamba e discreta attenzione difensiva, trovando pure il tap-in del possibile pari, poi vanificato dalla chiamata del VAR per fuorigioco.
Nador 6 – Fronteggia con fisicità e agonismo gli attaccanti scaligeri, soffrendo le accelerazioni avversarie nella prima frazione ma ritrovando sicurezza e pulizia negli interventi nella ripresa.
Nieling 6 – Mantiene la posizione con discreta diligenza, limitando le sbavature e concedendo pochi varchi centrali nelle fasi di massima pressione della formazione ospite.
Azzi 6 – Mantiene alta la spinta lungo l'out di sinistra garantendo opzioni costanti in sovrapposizione, pur palesando qualche fisiologica disattenzione in fase di ripiegamento. Dall'82' Montevago 7,5 – Impatto devastante sulla partita: svetta con tempi perfetti per incornare la rete del fondamentale pareggio, festeggiando nel migliore dei modi il primo centro in categoria.
Santoro 7 – Dinamismo e qualità al servizio della mediana emiliana. Sfiora la marcatura a più riprese con inserimenti puntuali e conclusioni insidiose che mettono in costante affanno Perilli.
Brugman 6,5 – Geometrie e visione di gioco al servizio dei compagni, sublimate dall'apertura millimetrica che innesca la gemma di Caso in occasione della prima marcatura casalinga. Dal 89' Acquah s.v.
Bianco 5,5 – Inizia con il piglio giusto impostando a centrocampo, ma l'indecisione su Livramento e il nervosismo che gli costa la sanzione disciplinare ne condizionano la prestazione. Dal 53' Folino 6,5 – Entra con grande determinazione offrendo sostanza al reparto arretrato e proponendo lanci profondi di pregevole fattura per le punte.
Olzer 6,5 – Scheggia impazzita sulla trequarti: spaventa Perilli con tentativi audaci da lontanissimo e garantisce un rientro difensivo provvidenziale su Sarr a inizio ripresa. Dal 53' Belotti 8 – Entra e cambia la storia della sfida: protegge palloni fondamentali, lavora per la squadra e allo scadere insacca in spaccata la rete che vale l'apoteosi gialloblù.
Caso 8 – Autentico trascinatore dell'attacco canarino: sblocca la sfida con un destro a giro magnifico, inventa giocate di classe pura e pennella i due assist decisivi per le reti della vittoria.
Ambrosino 7 – Punti di riferimento costanti per i compagni, saggia i riflessi del portiere avversario e crea continui grattacapi alla difesa rivale con accelerazioni e conclusioni a giro.
Allenatore: Galloppa 8 – Disegna una squadra dal carattere incrollabile che gioca a viso aperto. Azzecca pienamente le sostituzioni nella ripresa, ribaltando lo svantaggio con un finale arrembante.

LE PAGELLE DELL'HELLAS VERONA
Perilli 5,5 – Compie un intervento fantascientifico su Caso e sventa diverse minacce dal limite, ma l'uscita a vuoto nei minuti di recupero regala a Belotti il pallone del definitivo 3-2.
Zappa 6,5 – Prestazione di grande generosità ed efficacia sulla fascia destra, sfiorando il gol con un gran bolide da fuori e salvando i suoi con una chiusura provvidenziale su Ambrosino.
Edmundsson 4,5 – Argina bene diverse conclusioni nel primo tempo con salvataggi in scivolata, ma l'ingenuità che gli costa il cartellino rosso lascia i suoi in inferiorità e spalanca la via al Modena.
Dawidowicz 5,5 – Guida la linea con mestiere finché le linee tengono, ma va in totale sofferenza nel finale sotto i colpi del rinnovato attacco avversario.
De Battisti 6,5 – Attento nel contenimento, mostra grande astuzia nell'approfittare dell'errore di Chichizola cogliendo la traversa con un delizioso pallonetto da cui nasce il raddoppio. Dal 68' Bradaric 6 – Entra per puntellare la corsia mancina ma la sua gara dura pochissimo a causa di un brutto infortunio. Dal 77' Calabrese 5,5 – Catapultato nella mischia nel momento di massimo assedio locale, non riesce a contenere le folate dei padroni di casa.
Iannoni 6 – Garantisce equilibrio e dinamismo in mezzo al campo, servendo pure un lancio col contagocce che Livramento non riesce a sfruttare a dovere nei primi minuti di gioco.
Le Borgne 5,5 – Cerca di fare da frangiflutti davanti alla difesa, ma la troppa foga gli costa un'ammonizione e ne limita la lucidità nella gestione del possesso durante la ripresa.
Lella 5,5 – Svolge un lavoro prevalentemente d'interdizione senza però riuscire ad accompagnare con continuità le ripartenze dei compagni di reparto. Dal 68' Bernede 5,5 – Inserito per dare freschezza al centrocampo, finisce schiacciato dalla pressione furente dei canarini.
Livramento 5,5 – Parte fortissimo con una bella conclusione al volo nei primi secondi, ma spreca un'ottima occasione davanti al portiere e cala gradualmente di intensità. Dal 68' Sezonienko 5,5 – Lotta sulle seconde palle senza tuttavia trovare spunti utili per far risalire la squadra.
Mosquera 7,5 – Opportunista infallibile nei primi quarantacinque minuti: firma una doppietta da rapace d'area sfruttando ogni incertezza della retroguardia di casa. Dal 78' Slotsager s.v.
Sarr 6 – Mantiene in costante allarme la difesa modenese con strappi in velocità e tentativi personali, propiziando anche l'azione che porta al primo pareggio veronese.
Allenatore: Baroni 5,5 – Prepara bene la gara sfruttando il cinismo dei suoi nel primo tempo, ma la squadra perde completamente campo e testa nella ripresa dopo l'espulsione di Edmundsson. Finale convulso e alla fine a casa con zero punti.

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