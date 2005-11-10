La B maledetta di Gorgone: dopo la retrocessione col Pescara, rischia l'esonero a Catanzaro

Serata di agitazione in casa Catanzaro, con la panchina di Giorgio Gorgone a rischio: come già emerso, per l'eventuale post sembra essere in pole Michele Mignani, che con il Ds delle aquile giallorosse Ciro Polito ha già lavorato a Bari, sfiorando la Serie A, ma la priorità è intanto decidere sul futuro dell'attuale tecnico. E riflettere sulla scelta che in estate ha fatto storcere il naso a parecchi.

Il Catanzaro vicino alla A, Gorgone retrocesso in C: matrimonio giusto?

Precisiamo subito una cosa: con il senno di poi è tutto più facile, e oggettivamente neppure nell'estate 2025 ci saremmo aspettati di vedere Alberto Aquilani trascinare il Catanzaro - un anno dopo - a un passo dalla Serie A, con la finale playoff risultata disgraziata solo per la classifica della regular season. Però, è pur vero anche che Gorgone era una sorta di neofita per la Serie B, aveva avuto solo la precedente esperienza al Pescara, retrocesso in C: subentrato a Vincenzo Vivarini il 12 novembre 2025, con gli abruzzesi penultimi in classifica, non riesce a invertire il trend, nonostante il mercato di gennaio avesse dato un netto miglioramento della media punti. La classifica, però, ha parlato di ultimo posto, e la media del trainer è stata di 27 punti in 26 gare.

L'avvio da incubo post delusione.

Che la finale playoff abbia fatto male è fuori discussione, e i tanti cambiamenti anche nella rosa non hanno forse giovato all'inizio di stagione. Tre sconfitte in altrettante gare, poi alla 4ª giornata una Carrarese ormai morta: arriva la prima vittoria dei calabresi, ma al turno successivo, altro ko. Nonostante la superiorità numerica, i giallorossi vedono la Sampdoria - allora ultima in classifica - rimontare l'iniziale svantaggio e vincere. A niente è servita la sosta, il Mantova oggi ha sbancato il 'Ceravolo'. E probabilmente un ciclo si è chiuso.