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Serie C, risultati 9ª giornata: dopo i primi 45', sorridono Alcione, Ospitaletto e Livorno

Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 18:25Serie C
11.10.2026 18:25Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Con la serata di venerdì, si è alzato il sipario sulla 9ª giornata del campionato di Serie C, che chiuderà i battenti domani sera: con la ripresa di Serie A e B, infatti, si è anche tornati ai consueti posticipi del lunedì.

In campo, le tre gare che chiudono definitivamente il Girone A, e che, dopo i primi 45' ora andati in archivio, vedono corsare Alcione e Ospitaletto, che si stanno imponendo rispettivamente sui campi di Lecco e Treviso; la prima frazione di gioco a Trento, invece, si è chiusa con lo 0-0 tra i padroni di casa e la Folgore Caratese, che sta tenendo testa ai gialloblù. Si gioca però anche nel Girone B, con il Vado che sta fermando sullo 0-0 il Perugia, mentre il Livorno si è portato in vantaggio sul campo del Forlì.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE C - 9ª GIORNATA
GIRONE A
Ora in campo (parziale)
Lecco-Alcione Milano 0-1
40' Galli
Trento-Folgore Caratese 0-0
Treviso-Ospitaletto 0-1
21' Galuppini
Già giocate
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0
10' Crespi, 77' Pellegrini
Pergolettese-Carpi 2-1
25' e 32' Corti (P), 72' Lombardi (C)
Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen 2-1
15' De Santis (A), 69' Moretti (A), 83' Durmisi (J)
Lumezzane-AlbinoLeffe 3-2
10' Ebone (L), 29' e 52' Desogus (A), 40' Anatriello (L), 59' Rolando (L)
Novara-Cittadella 0-2
43' Barberis, 88' Ihnatov
Renate-Giana Erminio 2-2
20' [rig.] Calì (R), 61' [aut.] Riviera (R), 69' Kerrigan (R), 80' Renda (G)
Desenzano-Dolomiti Bellunesi 2-0
5' De Francesco (DE), 52' [aut.] Mondonico (DO)

Classifica: Cittadella 24, Union Brescia 19, Arzignano Valchiampo 17, Ospitaletto 15*, Trento 14*, Treviso 13*, Desenzano 13, AlbinoLeffe 12, Lumezzane 11*, Alcione Milano 11*, Pergolettese 11, Dolomiti Bellunesi 10, Lecco 9*, Novara 9, Pro Vercelli 9, Juventus Next Gen 6*, Carpi 6, Folgore Caratese 6*, Giana Erminio 5, Renate 4

* una gara in meno

GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Forlì-Livorno 0-1
23' Malotti
Perugia-Vado 0-0
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio
Già giocate
Vis Pesaro-Grosseto 2-3
7' Fiorini (G), 26' Maucci (V), 28' Fabri (G), 69' Gori (G),76' Nicastro (V)
Ostiamare-Pianese 0-0
Pineto-Reggiana 2-0 (sospesa al 71' per impraticabilità del campo)
Spezia-Gubbio 2-0
3' Sganzerla, 38' Mazzocchi
Torres-Atalanta U23 2-1
14' Berto (T), 28' Scotto (T), 83' Zanaboni (A)
Ravenna-Campobasso 3-1
41' [rig.] Casiraghi (R), 45'+1 Maggio (R), 69' Tenkorang (R), 88' Stoppa (C)
Sambenedettese-Latina 1-1
8' De Cristofaro (L), 70' Zini (S)

Classifica: Spezia 25, Ravenna 20, Grosseto 18, Torres 15, Reggiana 14*, Livorno 14*, Perugia 13*, Guidonia Montecelio 12*, Campobasso 12, Pescara 11*, Forlì 10*, Ostiamare 9, Atalanta U23 9**, Vado 8, Gubbio 7, Latina 7, Pineto 7*, Pianese 6, Sambenedettese 6, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno
** due gare in meno

GIRONE C
Già giocate
Bari-Giugliano 2-0
6' Butic, 45' Maggiore
Casertana-Monopoli 3-1
21' Vido (M), 35' Vezzoni (C), 45'+1 e 74' Manconi (C)
Crotone-Audace Cerignola 2-3
21' Vitale (A), 43' [rig.] D'Orazio (A), 45'+2 Padula (A), 45'+3 Musso (C), 77' Tanco (C)
Savoia-Inter U23 2-1
11' Meola (S),, 52' Scotti (S), 59' Bovo (I)
Altamura-Catania 0-3
29' Coda, 58' Insigne, 81' Cabianca
Foggia-Potenza 1-3
15' D'Auria (P), 53' Petrungaro (P), 64' [aut.] Smeraldi (F), 90'+1 Berra (F)
Scafatese-Sorrento 3-2
6' e 32' Palmieri (SC), 12' Emmausso (SC), 87' Parker (SO), 90'+9 [rig.] Ricci (SO)
Casarano-Salernitana 0-0
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Barletta-Cavese
Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 22, Bari 19, Sorrento 18, Catania 16, Casertana 15, Audace Cerignola 14, Scafatese 13*, Salernitana 13, Picerno 12*, Monopoli 12, Cavese 11*, Foggia 11, Casarano 11, Savoia 10, Inter U23 10**, Altamura 8, Giugliano 7*, Barletta 7*, Cosenza 7*, Crotone 0°

* una gara in meno
** due gare in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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