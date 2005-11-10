Serie B, dopo i primi 45' Hellas in vantaggio sul Modena. Il risultato parziale del match
Claudia Marrone
Sta giungendo alla sua conclusione, la 6ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la lunga sosta per le Nazionali, che si chiuderà questa sera con il match del 'Braglia' tra Modena ed Hellas Verona, che ha preso il via alle ore 19.30, mandando dunque in archivio da poco il primo tempo. Una prima frazione di gioco che vede la formazione ospite in vantaggio, dopo essere andati inizialmente sotto di una rete: determinante per il sorpasso sulla squadra di casa, la doppietta di Mosquera.
Di seguito, il punto della situazione con classifica:
SERIE B - 6ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Modena-Hellas Verona 1-2
13' Caso (M), 24' e 28' Mosquera (H)
Già giocate
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ [rig.] Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ [rig.] Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Vicenza-Pisa 0-3
19' Pittarello (P), 48' Calabresi (L), 45+2' Rao (P)
Arezzo-Cremonese 0-0
Catanzaro-Mantova 1-3
30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)
Padova-Carrarese 0-2
14' Rubino, 51' Rouhi
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16
Mantova 14
Sudtirol 12
Ascoli 11
Modena 10*
Avellino 10
Pisa 10
Benevento 10
Hellas Verona 7*
Cesena 7
Padova 7
Arezzo 7
Virtus Entella 6
Cremonese 6
Empoli 6
Vicenza 5
Carrarese 4
Sampdoria 4
Catanzaro 3
Juve Stabia 2°
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in meno