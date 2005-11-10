Cagliari-Juventus, Spalletti nervoso: a fine primo tempo se l'è presa con Yerry Mina
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Dimitri Conti
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Oggi alle 22:06Serie A
autore Dimitri Conti
11.10.2026 22:06Serie A
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Luciano Spalletti denuncia un po’ di nervosismo per come la sua Juventus sta interpretando la partita sul campo del Cagliari, valevole per la 6^ giornata di Serie A. Lo si può dedurre da quanto raccontato dall’inviato di DAZN.
Il bordocampista ha spiegato che l’allenatore bianconero al duplice fischio di Marcenaro sia andato a cercare di persona il difensore rossoblù Yerry Mina, a suo giudizio autore di un interpretazione troppo ruvida del gioco.
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