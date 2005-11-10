Bologna, Enem: "Abbiamo i giocatori e le qualità per fare sempre meglio"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 22:08Serie A
autore Pietro Celeste
11.10.2026 22:08Serie A
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Jay Enem, attaccante del Bologna, ha parlato nel post-partita ai microfono di Dazn dopo il gol-vittoria contro il Lecce: "Sono molto molto contento di aver vinto e della mia prestazione".
E' una vittoria che può cambiare qualcosa nella stagione?
"Abbiamo i giocatori e le qualità per fare sempre meglio".
Qual'è il tuo obiettivo?
"Migliorare quanto più possibile".
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