Bologna, Enem: "Abbiamo i giocatori e le qualità per fare sempre meglio"

Jay Enem, attaccante del Bologna, ha parlato nel post-partita ai microfono di Dazn dopo il gol-vittoria contro il Lecce: "Sono molto molto contento di aver vinto e della mia prestazione".

E' una vittoria che può cambiare qualcosa nella stagione?

"Abbiamo i giocatori e le qualità per fare sempre meglio".

Qual'è il tuo obiettivo?

"Migliorare quanto più possibile".