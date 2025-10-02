Cagliari, oggi in campo verso l'Udinese. In cinque hanno fatto lavoro personalizzato
Quest'oggi il Cagliari è sceso in campo per allenarsi agli ordini di mister Fabio Pisacane, in vista della prossima giornata di Serie A, che vedrà i rossoblù impegnati sul campo dell'Udinese domenica all'ora di pranzo (ore 12:30).
Si legge nel report ufficiale del Cagliari: "La squadra si è allenata al CRAI Sport Center per continuare a preparare la prossima sfida: domenica 5 ottobre, nell’anticipo delle 12.30, i rossoblù saranno impegnati contro l’Udinese al “Bluenergy Stadium” (i biglietti per il Settore Ospiti).
La seduta, diretta da mister Pisacane insieme al suo staff, è iniziata con degli esercizi tecnici di attivazione. A seguire serie di giochi di posizione ed una partita giocata su campo ridotto. Lavori personalizzati per Gianluca Gaetano, Nicola Pintus, Boris Radunovic, Juan Rodríguez e Gabriele Zappa.
Domani, venerdì 3, nuovo allenamento che si svolgerà al mattino. Nel pomeriggio mister Pisacane incontrerà i media per presentare la gara: l’appuntamento dalla sala stampa dell’Unipol Domus è alle ore 15".
