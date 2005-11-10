Cagliari, orgoglio nonostante la sconfitta: il ritorno di Trepy e testa alla Lazio

Una serata amara ma importante quella che ieri ha visto protagonista il Cagliari all'Olimpico contro la Roma. Nonostante la sconfitta per 4-2 dove il rigore trasformato da Nzola e la rete di Maldini non sono bastati per rubacchiare qualche punto, i rossoblù escono dallo stadio della Capitale a testa altissima. Per quanto quella di ieri notte sia stata la terza giornata a secco, i sardi hanno nuovamente rimesso in campo l'entusiasmo e l'orgoglio visti nelle prime sei partite. L'atteggiamento di Deiola e compagni ha fatto sì che anche una delle prime del campionato come la compagine di Gasperini provasse il brivido di essere messa in difficoltà da una squadra che, senza troppi giri di parole, lotta per altri obiettivi.

Il DNA da guerrieri è venuto fuori, esattamente come mister Fabio Pisacane chiede in ogni incontro. Certo, che ci siano ancora tante cose da sistemare è fuori discussione, ma i cagliaritani hanno dato l'ennesima dimostrazione che il giusto carattere e il giusto approccio possono destare confusione in qualsiasi avversario si palesi davanti.

Il ritorno di Trepy

Per quanto la sconfitta lasci del rammarico, la nottata di ieri verrà comunque ricordata con il sorriso. Dopo il grosso spavento vissuto nella giornata di Ferragosto e che purtroppo è costato un allontanamento forzato dal campo per due mesi, l'attaccante Yael Trepy ha fatto nuovamente il suo ingresso in campo. Per lui appena quattro minuti nel corso del recupero, addolciti ulteriormente da un'azione pericolosa creata proprio dal giovane. Solo le mani di Gollini gli hanno negato la possibilità di poter festeggiare un rientro speciale ma, per quanto visto, Pisacane ha avuto subito risposte dal classe 2006. Potrà essere lui l'arma vincente di questo Cagliari nelle prossime gare?

Subito la Lazio

Già da oggi gli isolani torneranno nel quartier generale del CRAI Sport Center di Assemini per preparare la prossima partita. I rossoblù, domenica 1 novembre, torneranno nuovamente all'Olimpico, questa volta per affrontare la Lazio. Una nuova pagina di questo campionato sarà scritta presto. Che sia la sfida giusta per tornare alla vittoria? Al campo l'arduo verdetto.