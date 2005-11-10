Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”

Seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate di Serie B, per il Modena di Daniele Galloppa. A finire ko contro i Canarini questa sera è stato il Vicenza di Fabio Gallo, sconfitto al 'Menti' con il risultato di 2-1.

“Sapevamo che era una squadra con giocatori forti e non è mai scontato vincere fuori casa - ha spiegato nel dopopartita il portiere e capitano della formazione emiliana Leandro Chichizola -. Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie e oggi ci siamo riusciti. Nel pre-partita ci eravamo detti che c’era tanta gente che veniva da Modena di martedì, sicuramente tanti domani lavorano: dobbiamo essere molto grati a loro, per noi sono molto importanti“.