Modena, Chichizola: “Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie”
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Luca Bargellini
Luca Bargellini
ieri alle 23:56Serie B
autore Luca Bargellini
27.10.2026 23:56Serie B
Il Modena di Galloppa vince per 2-1 a Vicenza e centra il quarto successo nelle ultime cinque di Serie B: il capitano Chichizola loda la continuità
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© foto di Federico Serra
Seconda vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque giornate di Serie B, per il Modena di Daniele Galloppa. A finire ko contro i Canarini questa sera è stato il Vicenza di Fabio Gallo, sconfitto al 'Menti' con il risultato di 2-1.
“Sapevamo che era una squadra con giocatori forti e non è mai scontato vincere fuori casa - ha spiegato nel dopopartita il portiere e capitano della formazione emiliana Leandro Chichizola -. Era molto importante dare un po’ di continuità alle vittorie e oggi ci siamo riusciti. Nel pre-partita ci eravamo detti che c’era tanta gente che veniva da Modena di martedì, sicuramente tanti domani lavorano: dobbiamo essere molto grati a loro, per noi sono molto importanti“.
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