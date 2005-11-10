Al "Ferraris" arriva la Juve: con Gila l'ultimo risultato utile ma il Genoa sa come batterla

A cena con la Signora. Arriva la Juventus. Questa sera il Genoa ospiterà la formazione di Luciano Spalletti per dare continuità al successo di domenica scorsa contro il Venezia e soprattutto continuare a far valere la legge del "Ferraris. Un incontro sulla carta molto impegnativo contro una formazione forte al di là delle recenti difficoltà con la squadra di De Rossi chiamata all'impresa davanti al suo pubblico. Un'impresa difficile ma non impossibile visto che la recente storia ha raccontato di come i bianconeri siano caduti più volte a Marassi.

Con Gila l'ultimo risultato utile

Dal ritorno in Serie A infatti il Vecchio Grifone non ha mai superato i bianconeri al “Ferraris”. L’unico risultato positivo, che coincide anche con l’ultimo, dei rossoblù è datato 15 dicembre 2023. Un 1-1 firmato da Gudmundsson che ha risposto alla rete iniziale di Federico Chiesa. Era il Genoa di Alberto Gilardino, ora al Parma, mentre sulla panchina della Juve sedeva Max Allegri.

I successi rossoblù prima della B

Le vittorie sono tutte antecedenti la retrocessione amara del 2022. Anzi l’ultima vittoria è arrivata proprio in quel campionato: un 2-1 arrivato con un rimonta nel finale grazie al calcio di rigore di Criscito realizzato all’ultimo istante. Il 17 marzo 2019 è arrivato un’altra vittoria, 2-0 il punteggio finale, così come nel 2016, con Ivan Juric in panchina, i rossoblù si sono imposti per 3-1. Due anni prima invece è bastato un gol nel finale di Antonini a decidere il match.