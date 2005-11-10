Harry Kane cerca l'ultimo triennale della carriera. Il Bayern lo insegue da sei mesi

Harry Kane cerca l'ultimo triennale della carriera. Il Bayern lo insegue da sei mesiTMW
Andrea Losapio
Harry Kane ha un obiettivo. Dopo il Pallone d'Oro di lunedì sera, vuole vincere un trofeo con la maglia dell'Inghilterra. Per chiudere un cerchio, per ergersi sopra a tutti. Un po' come Lionel Messi con l'Argentina: dopo avere stappato la Copa America del 2021 non si è più fermato, se non in finale contro la Spagna lo scorso 19 luglio. Prima aveva stoppato la rincorsa di Kane, nella semifinale di Atlanta, con l'assist per il due a uno di Lautaro Martinez, pennellato di destro e sopra la testa di Pickford.
Tre anni per farcela
La proposta del Bayern Monaco - biennale oltre il 2027 da 13 milioni di euro a stagione - è considerata ragionevole, ma non abbastanza. Perché Kane vuole arrivare al 2030 senza grossi scossoni nella propria carriera. Ora che ha vinto il Pallone d'Oro ed è in scadenza a giugno può legittimamente pensare a cercare il suo prossimo triennale. Certo, nel frattempo c'è anche la Champions da vincere: quel trofeo solo sfiorato da lontano con il Tottenham, nella finale contro il Liverpool pre Covid.
Per questo Kane vuole essere convinto. Vuole che il suo prossimo club ne soddisfi i bisogni, anche se in quel momento avrà 37 anni: per come sono arrivati altri leggendari attaccanti come Messi e Cristiano Ronaldo è anche lecito aspettarselo.