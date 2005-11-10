Roma, Lulli: "E' un sogno. Sento la fiducia di tutti, importante stare coi piedi per terra"

L'esterno della Roma Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match vinto per 4-2 contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A.

Ormai fai un gol a partita qui all'Olimpico.

"Sono molto contento, è un sogno e l'importante è rimanere coi piedi per terra. Sento la fiducia di tutti e questo è il modo ideale per migliorare".