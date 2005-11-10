Roma, Lulli: "E' un sogno. Sento la fiducia di tutti, importante stare coi piedi per terra"
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Paolo Lora Lamia
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ieri alle 23:45Serie A
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27.10.2026 23:45Serie A
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L'esterno della Roma Emanuele Lulli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match vinto per 4-2 contro il Cagliari valido per la 9^ giornata di Serie A.
Ormai fai un gol a partita qui all'Olimpico.
"Sono molto contento, è un sogno e l'importante è rimanere coi piedi per terra. Sento la fiducia di tutti e questo è il modo ideale per migliorare".
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