Ascoli, Guiebre dopo il 2-0 alla Sampdoria: “La nostra forza è il gruppo”

Abdoul Guiebre, terzino sinistro dell'Ascoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa dopo la vittoria sulla Sampdoria ottenuta per 2-0 sul campo di casa del 'Ciro e Lillo Del Duca':

"Sono contento di come la squadra abbia interpretato la partita, non era una gara semplice, la Sampdoria si è dimostrata una buona squadra con buone individualità, abbiamo fatto bene in fase di possesso e non possesso, il risultato è stato la ciliegina sulla torta. Siamo tutti importanti, sono felicissimo dei miei compagni, di come stanno lavorando, i nuovi si sono adeguati alla nostra mentalità, sono tutti ragazzi fantastici, la nostra forza è il gruppo. Quando hai un’identità e tutti hanno lo stesso obiettivo e mentalità penso che si possa solo far bene.

Quando vieni a giocare in piazze come queste, la forza più grande te la danno i tifosi, è come se fosse tutto un insieme, tutta la città vive di Ascoli Calcio e, quando sei un giocatore dell’Ascoli, non puoi che dare il massimo. Domenica torniamo ad Arezzo, ogni giorno lavoriamo per arrivare preparati alla partita successiva, non dico che sarà una gara come le altre, ma ci sono sempre tre punti in palio, in casa loro”.