Roma-Cagliari 4-2, le pagelle: super Gollini, Mora: gol e assist decisivi. Maldini, impatto da urlo

Vince la Roma di Gasperini, seppur con qualche sofferenza in più rispetto al previsto, contro il Cagliari. Di Lulli, Pisilli, Mora e Malen le reti dei giallorossi che hanno firmato il 4-2 dell'Olimpico. Inutili i gol di Nzola e Maldini.

LE PAGELLE DELLA ROMA

(di Lorenzo Di Benedetto)

Gollini 7,5 - Evita il gol del possibile 2-2 dopo la mezz'ora del primo tempo con una grandissima parata su Adopo. Si ripete al 61' su un tiro, meno pericoloso ma comunque insidioso di Fadera. All'81' salva nuovamente il risultato con un intervento decisivo su Mendy, mentre al novantesimo si ripete su Trepy. Super gara del sostituto di Svilar.

Mancini 5,5 - Il primo a rendersi pericoloso dopo appena 5 minuti. Sempre nel vivo dell'azione soprattutto in fase offensiva ma macchia la sua gara poco prima di uscire, facendosi bruciare da Maldini nell'azione del momentaneo 2-2.

Dall'82' Ghilardi 6,5 - Gioca pochi minuti ma ha il grande merito di fornire uno splendido assist a Mora per la rete che riporta avanti la Roma.

Ndicka 5,5 - Soffre e non poco prima Nzola e poi Mendy e Maldini. Avrebbe avuto forse bisogno di rifiatare dopo tante partite giocate nell'ultimo periodo.

Koulierakis 6,5 - Dopo 6 minuti respinge in scivolata un tiro a botta sicura di Nzola che probabilmente avrebbe battuto Gollini. La sua crescita continua senza intoppi.

Lulli 7,5 - Un gol e un assist nel primo tempo, nel giro di soli sei minuti: grazie a queste due giocate la Roma raddrizza la partita, il miglior modo possibile per festeggiare il rinnovo fino al 2031 arrivato ieri.

Dal 76' Rensch 5 Entra e sbaglia in occasione della rete del 2-2 di Maldini. Troppo morbido nel contrasto con Obert che lo supera e serve poi al figlio d'arte la palla del pari.

Pisilli 6,5 - Inizia male la sua partita, con il tocco di mano che costa il rigore al Cagliari, realizzato da Nzola. Non si deprime e trova poi la rete del 2-1 che riabilita totalmente la sua serata.

De Roon 6 - L'uomo di Gasperini, voluto dal tecnico a fine mercato, non sbaglia un colpo. Altra prestazione all'altezza della maglia che indossa: esce dopo meno di un'ora.

Dal 56' Mora 7 - Il più decisivo, insieme a Gollini. Segna di testa il gol che torna a far sorridere la Roma, poi serve l'assist a Malen per il 4-2. Al fantacalcio non conterà, visto che l'olandese si fa respingere il primo tiro, ma per la vittoria dei giallorossi vale eccome.

Molina 6,5 - Uno dei primi a suonare la carica dopo la rete del momentaneo svantaggio: dal suo piede destro nasce il cross per il pareggio di Lulli. Lascia poi il campo dopo un solo tempo.

Dal 46' Wesley 6 - Insieme a Soule dà vita all'azione più bella della partita, non conclusa da Malen. Per il resto fa il suo, senza strafare.

Cristante 6 - Nel primo tempo, come nelle ultime uscite, gioca più avanzato, facendosi anche vedere, con scarsi risultati, dalle parti di Caprile con alcuni tiri dalla distanza. Dopo l'ingresso in campo di Mora arretra il raggio d'azione e conclude la sua partita comunque positiva.

Soule 6,5 - Ancora una volta è uno dei giocatori a cercare la giocata e i dribbling per creare superiorità numerica. Partita molto positiva, gli manca soltanto il gol.

Castro 6 - Poche occasioni da gol ma si dà comunque un gran da fare. La migliore chance gli capita sul destro a inizio ripresa ma il suo tiro viene sporcato da un difensore.

Dal 56' Malen 6,5 - Sbaglia tanto, anche palloni che per lui dovrebbero essere semplici, ma poi nel finale chiude la gara con il gol del definitivo 4-2.

Allenatore: Gasperini 6,5 - Gestisce al meglio le energie della sua rosa tenendo a riposo dall'inizio Malen, Hermoso e Wesley. Tanti impegni ravvicinati ma la Roma ha dimostrato anche stasera di stare bene, nonostante gli infortuni, e i meriti sono soprattutto dell'allenatore. La squadra non si disunisce mai, neanche dopo i gol subiti.

LE PAGELLE DEL CAGLIARI

(di Paolo Lora Lamia)

Caprile 6 - Non ha grosse responsabilità sui gol. Non sono da registrare particolari miracoli da parte sua.

Zé Pedro 5 - Stasera ruolo più interno per lui rispetto al solito, nel quale fatica a rendere sul piano difensivo.

Mina 5 - Duello tutto sudamericano con Castro, nel quale si fa valere anche perché l'argentino non viene servito con grande continuità. le cose per lui peggiorano nel momento in cui entra in campo un indiavolato Malen.

Rodriguez 5,5 - In un inizio di stagione molto positivo, non vive una delle sue migliori serate. Quando la è in modalità a assedio, vede arrivare avversari da ogni parte e non sempre oppone la giusta resistenza. Sul 4-2 respinge il primo tentativo di Malen, ma non il secondo.

Sugawara 4,5 - Disastroso. Se dall'altra parte Obert vede le streghe contro Lulli, a lui non va certo meglio. Molina è un moto perpetuo e, in occasione del 2-1, si perde il guizzante Pisilli. Completa la sua prova da incubo facendosi sfuggire Mora che firma il 3-2.

Dal 91' Trepy sv.

Romano 6 - Partita del cuore per il fresco esordiente in azzurro, che gioca più con la sciabola che con il fioretto non sfigurando. Meglio nella prima frazione di gioco.

Deiola 5,5 - Come diga in mezzo al campo convince a fasi alterne, soffrendo soprattutto nella fasi in cui la Roma alza i ritmi.

Dal 76' Liteta 6 - Porta freschezza alla mediana, in un finale certamente per cuori forti.

Adopo 5 - Dei centrocampisti sardi è il più presente in fase offensiva. Mette il piede in molte azioni e sfiora anche il gol nel primo tempo. Da matita rossa, però, il pallone che perde nell'azione del terzo gol giallorosso.

Dal 91' Massolin sv.

Obert 5 - Serata da incubo per lui, avendo come avversario un Lulli in stato di grazia. Oltre a perderselo sul gol, esce con le ossa rotte dal duello sulla fascia. L'assist per Maldini è l'unica luce, in una gara in cui nel finale contiene male Ghilardi che serve a Mora il pallone del terzo gol.

Fadera 6,5 - Schierato per pungere nelle ripartenze, è uno dei protagonisti rossoblù in quasi tutto le occasioni in cui il Cagliari si propone in avanti.

Dal 76' Maldini 7 - Impatto da urlo. Serve un pallone d'oro a Mendy e poco dopo realizza il momentaneo 2-2.

Nzola 7 - Ripaga la fiducia di Pisacane. Segna con freddezza il rigore, si rende pericoloso su azione e lavora anche tanto per i compagni.

Dal 64' Mendy 6 - Con lui in campo, il Cagliari resta pericoloso fino alla fine. Gollini in una circostanza gli nega la gioia della firma personale.

Allenatore: Pisacane 6 - Cambia sistema di gioco per opporsi meglio alla Roma, giocando una gara gagliarda e intraprendente. Nel finale, la maggiore qualità giallorossa viene, fuori, ma resta una prova che costituisce un grosso passo in avanti rispetto alle ultime uscite.