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Sassuolo-Lazio 2-6, le pagelle: Isaksen e Noslin incantano, Turati para due rigori. Disastro Caleta-Car

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 20:46Serie A
27.10.2026 20:46Serie A
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La Lazio rifila 6 reti al Sassuolo, Nosling firma una doppietta, Isaksen è dominante: disastro Caleta-Car, Turati para due rigori
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio domina in casa del Sassuolo, finisce 6-2 in favore dei biancocelesti. Noslin e Isaksen sono i migliori in campo, Turati para due rigori ma non può nulla contro il disastro difensivo dei neroverdi: 6 gol subito, due rigori causati e il rosso diretto a Thorstvedt dopo appena 30 minuti.

LE PAGELLE DEL SASSUOLO (di Pietro Celeste)

Turati 7 - Sette, quasi come i gol presi. Sì, avete letto bene. Incolpevole della disfatta, la quale sarebbe stata ancor più corposa se non fosse per i due rigori neutralizzati.

Cinquegrano 5 - Preso di mira dalla catena Zaccagni-Nuno Tavares. Nel secondo tempo il portoghese non ha l'esigenza di spingere, ma la sua dose la prende il capitano biancoceleste.

Odenthal 5 - Si dimentica Zaccagni nel gol che forse chiude i conti prima dell'intervallo qualche istante dopo il gol realizzato.

Caleta Car 4,5 - Se nel primo tempo salva come può la pelle, nella ripresa non riesce a contenere in alcuna maniera Noslin. Complice del rigore causato su Isaksen. Dal 82' Walukiewicz s.v.

Doig 6 - Una nota lieve in una serata nera. Nonostante davanti a sé ci sia un Isaksen incontenibile, dà diverse sgasate importanti, una delle quali porta al gol di Thorstvedt a inizio gara.

Thorstvedt 5 - Illude il Sassuolo reagendo immediatamente allo svantaggio iniziale. Condiziona ulteriormente la partita alla mezz'ora con un'entrataccia scomposta su Zaccagni, costatagli il rosso diretto.

Lipani 5 - Preso d'assalto dalla rapidità del centrocampo della Lazio. Non riesce a dare supporto alla difesa e apre le danze appoggiando a Taylor il pallone del comodo vantaggio.

Bakola 5 - In una gara adrenalinica e priva di tatticismi fin da subito, sbraccia anziché sfoderare le sue qualità. Dal 46' Sulemana 6 - Vince diversi contrasti. Rispecchia le mansioni richieste da Aquilani.

Berardi 5 - Indica a Turati l'angolo del penalty come unica accezione positiva della partita. Non rincorre l'uomo, passeggia e non si rende mai pericoloso come invece siamo abituati a vederlo. Dal 63' Candè 5,5 - Si fa sverniciare da Cancellieri in un duello a parità di energie fisiche.

Esposito 6,5 - Il Sassuolo ha pochi sbocchi offensivi, complice l'uomo in meno, ma lui non si dà per vinto e prova a tenere accesa la gara con un gol da centravanti puro. Dal 63' Bowie 5,5 - Attanagliato in solitaria lì davanti. Si crea il tiro sul quale Mandas è mostruoso... ma è in fuorigioco.

Laurienté 6 - E' la genesi di ogni sussulto neroverde. Crea anche in solitaria e dà sfogo alla corsa di Doig per il gol del momentaneo pareggio. Dal 71' Ghion 5,5 - Oggi tutti colpevoli, seppur con l'uomo in meno e a punteggio già acquisito, lui ci possa fare ben poco.

Allenatore: Aquilani 4,5 - Una partita rovinata dall'espulsione di Thorstvedt che annulla completamente il piano gara. Detto ciò, non è ammissibile prendere così tante infilate difendendo in quella maniera. Terza sconfitta di fila e altra imbarcata che implica un'analisi.

LE PAGELLE DELLA LAZIO (A cura di Daniel Uccellieri)

Mandas 6 - Incolpevole sulle due reti subite, per il resto della gara osserva il dominio dei compagni concedendosi anche una pericolosa scampagnata vicino al centrocampo, che per sua fortuna non causa guai alla Lazio.

Floriani 7 - Prima rete in Serie A per l'esterno della Lazio, che si trova sempre al posto giusto al momento giusto. Dal 63' Lazzari 6 - Entra a risultato già acquisito, si limita a controllare dalla sua parte.

Sutalo 6 - Sua la sfortunata deviazione in occasione del primo gol, per il resto la prestazione in difesa è buona

Diogo Leite 5,5 - Se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, il difensore portoghese, alla prima da titolare sbaglia qualcosa di troppo. L'errore più evidente è sul secondo gol del Sassuolo, quando Esposito si libera di lui con troppa facilità

Nuno Tavarese 6,5 - Un treno sulla fascia, nel primo tempo le sue incursioni fanno malissimo. Nella ripresa abbassa un po' il ritmo. Dal 63' Pedraza 6 - Entra per dare respiro a Tavares, ma la gara era praticamente già finita.

Frattesi 6 - I suoi inserimenti sono sempre una spina nel fianco per tutte le difese. Sbaglia il calcio di rigore, un errore che non cambia l'esito della gara

Belahyane 6,5 - Tanto lavoro sporco in mezzo al campo. Serve anche questo per lottare per grandi traguardi.

Taylor 7,5 - Apre le marcature dopo appena due minuti di gioco, suo l'assist per la terza rete della Lazio. Prende un giallo ingenuo che porta Gattuso a sostituirlo all'intervallo, ma i primi 45 minuti di gioco dell'olandese sono da far vedere nelle scuole calcio. Dal 45' Dele-Bashiru 6,5 - Entra bene in gara, dialoga bene con i compagni e si inserisce bene senza palla. Suo l'assist per una delle due reti di Noslin.

Isaksen 8 - Gol, assist e rigore procurato. Una partita pazzesca quella del danese, in incubo per la difesa del Sassuolo che lo vede spuntare ovunque. Dal 63' Cancellieri 6 - L'entusiasmo non manca, ma si intestardisce nel cercare il gol quando avrebbe potuto servire qualche compagno meglio posizionato.

Noslin 8 - Nel primo tempo stellare della Lazio forse resta un po' in ombra, ma nella ripresa si scatena con due gol uno più bello dell'altro. Dal 71' Pinamonti 6 - La gara era già chiusa al momento del suo ingresso in campo, aveva bisogno di minuti dopo la tracheite che lo aveva messo ko nell'ultima gara.

Zaccagni 7,5 - Un rigore sbagliato (e calciato decisamente male) non cambia il voto, due assist, un gol ed una prestazione da assoluto leader.

Allenatore: Gennaro Gattuso 7,5 - La sua Lazio è uno spettacolo e continua a volare in classifica. Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato quando è stato nominato nuovo tecnico dei biancocelesti.

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