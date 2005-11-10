Serie A, la classifica aggiornata: Roma e Como non sbagliano e mettono pressione all'Inter

Seppur con qualche fatica in più del previsto, non sbagliano la Roma e il Como, che vincono entrambe in rimonta rispettivamente contro il Cagliari e il Torino e rispondono alla Lazio, mettendo pressione all'Inter.

Giallorossi che in casa hanno avuto la meglio per 4-2 contro i sardi grazie alle reti dei canterani Lulli e Pisilli, al secondo gol in stagione di Mora e al punto esclamativo di Malen. I lariani dopo essere stati in svantaggio per gran parte del match, ribaltano i granata in 10 minuti con Jacobo Ramon, Nico Paz e Baturina e si impongono per 1-3. La Roma con questi tre punti resta al terzo posto a quota 21 punti, a -1 dall'Inter e a -4 dalla Lazio. Alle loro spalle, a 20 punti, si piazza momentaneamente il Como, che scavalca il Milan e ritorna quarto.

LA CLASSIFICA

Lazio — 25 punti (9 partite giocate)

Inter — 22 punti (8)

Roma — 21 punti (9)

Como — 20 punti (9)

Milan — 18 punti (8)

Frosinone — 14 punti (8)

Juventus — 14 punti (8)

Torino — 13 punti (9)

Cagliari — 13 punti (9)

Napoli — 11 punti (8)

Atalanta — 10 punti (8)

Lecce — 9 punti (8)

Bologna — 8 punti (8)

Sassuolo — 8 punti (9)

Monza — 7 punti (8)

Genoa — 7 punti (8)

Udinese — 4 punti (8)

Fiorentina — 4 punti (8)

Parma — 4 punti (8)

Venezia — 3 punti (8)