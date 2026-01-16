Cagliari, Pisacane: "La Juve è cambiata. Luvumbo? Gli ho detto di non guardare i social"

“Noi abbiamo incontrato una Juventus diversa”. Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari che all’andata mise in difficoltà i bianconeri a Torino, sa benissimo che con Luciano Spalletti la Vecchia Signora ha cambiato marcia: “Io però sono concentrato per limitare la Juventus, penso che ci potremmo riuscire. La Juve di ora è una squadra più quadrata e in fiducia rispetto a quando l’abbiamo sfidata all’andata".

Pisacane non ha indicato una ricetta ad hoc per i bianconeri: "La Juventus si affronta come tutte le big. Non si può pensare di fare risultato senza dare il 100%. Ci vorrà furore, tenacia, duelli, attenzione, stare sul pezzo per 100 minuti. Se dovessimo avere questo atteggiamento potremmo fare risultato".

Nella conferenza stampa della vigilia, l’ex difensore ha parlato anche delle critiche dei tifosi nei confronti di Zito Luvumbo dopo il gol fallito con il Genoa: "Zito è arrivato dalla Coppa d’Africa, gioca in competizioni internazionali, è legatissimo alla maglia ma io gli ho consigliato di non leggere i commenti sui social. Lui sa bene che poteva fare meglio e i commenti lasciano il tempo che trovano. Ho parlato con lui, ha avuto la possibilità di giocare dal 1' dopo che non ha avuto tanto spazio nei primi mesi anche per condizioni fisiche. A me interessa recuperarlo".

