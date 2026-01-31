Cagliari, Pisacane: "Non facciamoci distrarre dalle due vittorie, conosciamo obiettivo"
TUTTO mercato WEB
Prima della gara contro l'Hellas Verona, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Una squadra come la nostra sa qual è l'obiettivo, sa che non sono due vittorie a farci cambiare idea. Dobbiamo ragionare come sappiamo. Albarecin è interessante nel lungo periodo, ha qualità nello stretto e vede la porta. Dobbiamo dargli tempo per crescere. Non ci sarà modo di cambiare vestito tattico, perché hanno fatto sicuramente bene e ho preferito sfruttare il momento. Chi scende in campo, in un momento positivo, è più avvantaggiato e quindi non voglio snaturare nulla".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Le più lette
2 Juventus in attesa per Kolo Muani. Milan, ecco il colpo che non ti aspetti: Mateta. L’Inter spera ancora in Diaby ma c’è anche Norton-Cuffy. Per Lookman ora ci prova l’Atletico
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile