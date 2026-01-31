Cagliari, Pisacane: "Non facciamoci distrarre dalle due vittorie, conosciamo obiettivo"

Prima della gara contro l'Hellas Verona, l'allenatore del Cagliari Fabio Pisacane ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Una squadra come la nostra sa qual è l'obiettivo, sa che non sono due vittorie a farci cambiare idea. Dobbiamo ragionare come sappiamo. Albarecin è interessante nel lungo periodo, ha qualità nello stretto e vede la porta. Dobbiamo dargli tempo per crescere. Non ci sarà modo di cambiare vestito tattico, perché hanno fatto sicuramente bene e ho preferito sfruttare il momento. Chi scende in campo, in un momento positivo, è più avvantaggiato e quindi non voglio snaturare nulla".