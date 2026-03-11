Olise MVP di Atalanta-Bayern Monaco: "Che partita! Al ritorno con la stessa mentalità"

Michael Olise è stato uno dei grandi protagonisti della larga vittoria del Bayern Monaco sul campo dell’Atalanta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, chiusa con un netto 6-1 per i bavaresi. L’esterno offensivo è stato premiato come Player of the Match e al termine della gara ha commentato la prestazione ai microfoni di UEFA.com.

Il francese ha espresso tutta la sua soddisfazione per la serata: “È stata una partita davvero bella e mi sento molto felice. Personalmente penso di aver giocato bene e di aver fatto una prestazione solida”.

Nonostante il risultato molto favorevole, Olise guarda già alla gara di ritorno con lo stesso approccio. “Adesso dovranno venire nel nostro stadio. Giocheremo con la stessa mentalità e proveremo a vincere di nuovo”. Un messaggio chiaro: il Bayern non ha intenzione di rallentare.