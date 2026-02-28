Rothen lancia l'allarme in casa PSG: "Il clima nello spogliatoio non è più lo stesso"

I risultati tengono ancora, ma le sensazioni raccontano altro. Alla vigilia della trasferta di Le Havre, il Paris Saint-Germain vive una fase meno brillante rispetto all’inizio del 2025. La squadra di Luis Enrique è sì agli ottavi di Champions League e in testa alla Ligue 1, ma non trasmette più l’impressione di invincibilità mostrata in precedenza.

A lanciare l’allarme è Jerome Rothen, che a RMC ha parlato di segnali preoccupanti all’interno dello spogliatoio: “È molto più apatico rispetto all’anno scorso. Sono stanchi, manca energia. Si vede che non hanno più la stessa resistenza”. Secondo Rothen, la lunga e logorante stagione 2024/25 sta presentando il conto.

L’ex esterno ha poi citato un episodio emblematico, avvenuto all’intervallo della gara di ritorno dei playoff contro il Monaco: “Qualcuno ha parlato, ed è stato fondamentale che fosse Marquinhos. Ha provato a svegliare il gruppo, ma erano spenti, senza reazione. C’era un silenzio irreale. Non è un buon segnale”.