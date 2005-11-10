Borrelli oscura Salah, 45' da protagonista: doppietta e Rizespor avanti sul Trabzonspor

Terza presenza in campionato, prima da titolare, e prima gioia per Gennaro Borrelli con la maglia del Rizespor. L'attaccante molisano, di proprietà del Cagliari, ha realizzato una doppietta nei primi 45' contro il Trabzonspor di Mohamed Salah, rubando la scena all'egiziano.

Due reti per il classe 2000, che aveva cominciato a rilento la sua nuova avventura e che è riuscito a conquistare spazio e fiducia nelle ultime settimane: i pochi minuti con Fenerbahce e Corum hanno convinto il tecnico Recep Ucar a concedergli un'occasione dal primo minuto, e lui ha ripagato nel migliore dei modi. Nell'altra sfida in corso, il Besiktas di Italiano è ancora sullo 0-0 contro il Basaksehir: la palla gol più grande è capitata sulla testa di Vlahovic, ma l'ex Juve ha colpito la traversa.