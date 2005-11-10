Roma-Cagliari, le probabili formazioni: Dybala torna in panchina, riposa Ndicka

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Roma-Cagliari:

Come arriva la Roma

Pesano le fatiche fisiche e mentali della sfida contro il Napoli, spingendo Gasperini a ricorrere a qualche rotazione. Tra i pali confermato Gollini, mentre in difesa restano diversi dubbi. Mancini ed Hermoso, rimasti inizialmente in panchina contro lo Slovan Bratislava e titolari nell'ultima gara di campionato, sono più freschi rispetto a Ndicka, sempre presente finora. L'ivoriano potrebbe quindi riposare, lasciando spazio a un Balerdi in grande ascesa. Sulle corsie esterne, Wesley potrebbe tirare il fiato, con Molina pronto a partire dal primo minuto e Lulli che si candida con forza per una maglia sulla fascia opposta. In mediana, Cristante, de Roon e Pisilli si contendono due posti, con l'ipotesi di una staffetta tra l'olandese e il numero 61. In avanti, Malen resta il punto fermo, con Castro destinato a partire ancora dalla panchina. Alle spalle dell'olandese, Mora dovrebbe affiancare Soulé con Dybala che tornerà in panchina. (Da Roma, Marco Campanella)

Come arriva il Cagliari

Il match con i giallorossi dovrà servire alla squadra di Fabio Pisacane per ritrovare l'entusiasmo andato a scemare dopo le batoste con Monza e i felsinei, con la speranza di tornare a combattere per le parte alte della classifica. Visti gli impegni ravvicinati, possibilità di qualche turnover nella formazione iniziale. Il tecnico degli isolani sembra improntato su un 4-3-3. Salvo infortuni dell'ultimo minuto, la formazione titolare dovrebbe vedere impiegati Caprile in porta, mentre la difesa dovrebbe essere nuovamente composta da Zé Pedro, Mina che dovrebbe riprendersi il posto sostituendo Deiola, Rodriguez e Obert. A centrocampo i soliti Adopo e Romano, con Deiola al posto di Winks. Ballottaggio in attacco tra Fazzini, Massolin e Nzola, con più possibilità per l'angolano, coadiuvato da Mendy e Maldini. (Da Cagliari, Elena Accardi).