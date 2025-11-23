Live TMW
Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri
TUTTO mercato WEB
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!
20.10 - Terza vittoria consecutiva in casa per la Lazio, che dopo aver battuto la Juventus e il Cagliari, trova i tre punti contro il Lecce grazie alle reti di Guendouzi nel primo tempo e Tijjani Noslin nel recupero. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile