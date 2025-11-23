Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri

Lazio, tra poco la conferenza stampa di Maurizio Sarri
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:10Serie A
Lorenzo Beccarisi
Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

20.10 - Terza vittoria consecutiva in casa per la Lazio, che dopo aver battuto la Juventus e il Cagliari, trova i tre punti contro il Lecce grazie alle reti di Guendouzi nel primo tempo e Tijjani Noslin nel recupero. Tra pochi minuti il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

