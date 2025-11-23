Lazio, Guendouzi: "Posso fare molto di più. Oggi abbiamo giocato bene"
TUTTO mercato WEB
Il match-winner Guendouzi ha parlato ai microfoni di Sky. Queste le sue dichiarazioni: "Il gol? Posso fare molto di più. Oggi abbiamo giocato bene, la cosa più importante è la squadra. Siamo contenti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile