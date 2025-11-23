Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio-Lecce 2-0, le pagelle: Guendouzi decisivo, Camarda non pervenuto

Lazio-Lecce 2-0, le pagelle: Guendouzi decisivo, Camarda non pervenutoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:15Serie A
Stefano Esposito

Risultato finale: Lazio-Lecce 2-0

LAZIO

Provedel 6 - Serata tranquilla: il Lecce crea poco e le conclusioni realmente pericolose non lo impegnano. Attento nelle uscite, sicuro nelle letture.
Marušić 6 - Soffre poco e gestisce con ordine. Spinge quando può.
Gila 6 - Pulito e concentrato nelle chiusure. Esce per un problema fisico nel finale. Dall'87' Patric s.v.
Romagnoli 6 - Guida la linea con esperienza. Ottimo sulle letture e sugli anticipi, concede poco a Camarda prima e a Stulic poi.
Pellegrini 6 - Propositivo a sinistra: diversi cross pericolosi messi dentro. Qualche errore nella misura dei passaggi, ma gara positiva.
Dal 74' Lazzari 6 - Subito vivace, dà ampiezza e accompagna la manovra nel finale.
Guendouzi 7 - Il migliore della Lazio: segna il gol dell’1-0 con una splendida spaccata di controbalzo e sfiora la doppietta nel primo tempo. Colpisce il palo nella ripresa. Intenso, sempre nel vivo del gioco.
Cataldi 6 - Buona regia nella prima parte di gara. Ordinato. Dal 46' Vecino 6 - Dà equilibrio e gestione per tutto il secondo tempo.
Basic 6,5 - Serve l’assist per il gol di Guendouzi dopo un’azione personale generosa. Si muove bene tra le linee, crea più di una situazione interessante.
Isaksen 6 - Impegna Falcone a inizio ripresa. Corre, strappa, dà fastidio: impreciso in alcune scelte, ma utile. Dal 82' Pedro s.v.
Dia 6 - Segna il raddoppio poi annullato per fallo in attacco. Si muove bene, crea spazi e dialoga con i compagni. Dall'87' Noslin 7 - Entra e chiude i conti: un gol di forza e caparbietà nel recupero che vale il 2-0.
Zaccagni 6 - Colpisce un palo clamoroso. Si accende a intermittenza: guadagna falli, tenta l’uno contro uno e dà qualità. Manca un po’ di precisione nelle scelte finali.

Maurizio Sarri 6,5 - La Lazio domina per ampi tratti, sblocca con merito e gestisce bene nei momenti di calo. Cambi corretti e tempistici, chiude la gara al 97’ con personalità.

LECCE

Falcone 6,5 - Il migliore dei suoi. Strepitosa doppia parata al 55’ che tiene a galla il Lecce. Sicuro sui fondamentali.
Veiga 5,5 - Attento nelle chiusure laterali, concede poco a Zaccagni. Qualche errore in fase di impostazione.
Gaspar 5,5 - Molto presente negli uno contro uno: respinge diversi cross e interventi puliti in area. Soffre un po’ nella ripresa per la pressione laziale.
Tiago Gabriel 6 - Ci prova un paio di volte da fuori, una conclusione viene murata. Ordinato ma non sempre preciso.
Gallo 6 - Va spesso al cross, specialmente nel forcing finale. Difensivamente alterna buone letture a qualche errore di posizione.
Coulibaly 6 - Buon dinamismo, pressa alto e prova a dare intensità. Esce nella ripresa. Dal 76' Kaba 6 - Buon dinamismo nel finale.
Ramadani 6 - Intelligenza tattica, prova a dare ordine anche nei momenti più complessi. Poco incisivo in fase offensiva.
Morente 6 - Generoso, aiuta nelle ripartenze e prova a costruire qualche sovrapposizione. Dal 76' N'Dri 5,5 - Ammonito per un fallo netto su Zaccagni, fatica a incidere.
Berisha 5,5 - Poco nel vivo del gioco, non riesce a dare ritmo e qualità alla trequarti.
Dal 46' Banda 6 - Vivace, cerca il tiro su punizione e tenta qualche accelerazione.
Sottil 6 - Segna un gol poi annullato per fallo su Isaksen. Qualche buona iniziativa ma cala alla distanza. Dal 64' Pierotti 5,5 - Ci prova nel finale sul cross di Gallo, ma Marušić lo anticipa.
Camarda 5 - Servito poco, non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 46' Stulic - Dà più fisicità, ma non trova varchi reali.

Eusebio Di Francesco 6 - Il Lecce parte bene e costruisce qualche insidia, ma dopo il gol subito fatica a rialzare i ritmi. Cambi giusti ma offensivamente manca concretezza.

Articoli correlati
Serie A, 12^ giornata LIVE: Morata e Moreo dal 1' Serie A, 12^ giornata LIVE: Morata e Moreo dal 1'
Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Roma, El Shaarawy: "C'è molto entusiasmo, anche chi gioca meno deve essere decisivo"... Roma, El Shaarawy: "C'è molto entusiasmo, anche chi gioca meno deve essere decisivo"
Altre notizie Serie A
Milan, Rabiot: "Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi..." Milan, Rabiot: "Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi..."
Lecce, Di Francesco: "Nostro gol non andava annullato, la Lazio ha meritato" Live TMWLecce, Di Francesco: "Nostro gol non andava annullato, la Lazio ha meritato"
Inter, Akanji: "Mi sento bene, vogliamo i tre punti davanti ai nostri tifosi" Inter, Akanji: "Mi sento bene, vogliamo i tre punti davanti ai nostri tifosi"
Giaccherini gioca in anticipo Inter-Milan: "Fofana e Rabiot saranno fondamentali"... Giaccherini gioca in anticipo Inter-Milan: "Fofana e Rabiot saranno fondamentali"
Arriva il derby, Bergomi: "Dumfries assenza importante, ma occhio a Bastoni e Dimarco"... Arriva il derby, Bergomi: "Dumfries assenza importante, ma occhio a Bastoni e Dimarco"
Serginho sul derby: "Non esistono favoritismi. È una partita particolare" Serginho sul derby: "Non esistono favoritismi. È una partita particolare"
Il Lecce reclama per l'1-0 annullato, Marelli: "Isaksen simula, errore non andare... Il Lecce reclama per l'1-0 annullato, Marelli: "Isaksen simula, errore non andare all'OFR"
Il primo derby di Bartesaghi, Ambrosini: "Sicuramente avrà emozione" Il primo derby di Bartesaghi, Ambrosini: "Sicuramente avrà emozione"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
3 Inter-Milan, le probabili formazioni: torna la coppia Lautaro-Thuram, Allegri con Pulisic
4 Serie A, 12^ giornata LIVE: Morata e Moreo dal 1'
5 Lazio-Lecce, le probabili formazioni: Sarri col tridente formato da Zaccagni, Dia e Isaksen
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Coppa Davis, Berrettini e Cobolli firmano il tris dell'Italia del tennis: Spagna sconfitta 2-0
Immagine top news n.1 La Lazio aggancia il Como e si porta a -3 dalla Juventus: la classifica di Serie A aggiornata
Immagine top news n.2 Falcone e i legni non bastano a salvare il Lecce: un gol per tempo, la Lazio torna a vincere
Immagine top news n.3 Gasperini scopre l'importanza delle seconde linee. Roma prima grazie ai subentrati
Immagine top news n.4 Serie A, classifica aggiornata: Roma da sola in vetta in attesa del derby
Immagine top news n.5 La Roma gioca bene e segna, 3-1 alla Cremonese e primato. L'unico neo il rosso a Gasperini
Immagine top news n.6 Serie A, classifica aggiornata: il Parma scala posizioni e lascia all'ultimo posto il Verona
Immagine top news n.7 Allegri dice che sarà una partita meravigliosa. La formazione del Milan incuriosisce
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.2 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.3 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.4 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "A Gravina dico: dimettiti. Milan, se Allegri si inceppa nel derby..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, Rabiot: "Cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi..."
Immagine news Serie A n.2 Lecce, Di Francesco: "Nostro gol non andava annullato, la Lazio ha meritato"
Immagine news Serie A n.3 Inter, Akanji: "Mi sento bene, vogliamo i tre punti davanti ai nostri tifosi"
Immagine news Serie A n.4 Giaccherini gioca in anticipo Inter-Milan: "Fofana e Rabiot saranno fondamentali"
Immagine news Serie A n.5 Arriva il derby, Bergomi: "Dumfries assenza importante, ma occhio a Bastoni e Dimarco"
Immagine news Serie A n.6 Serginho sul derby: "Non esistono favoritismi. È una partita particolare"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Monza-Cesena 1-0, le pagelle: Obiang lancia i brianzoli, bianconeri a testa alta
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Gregucci: Pedrola e Pafundi ci sono. Quattro gli assenti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Obiang lancia in orbita il Monza: Cesena ko e allungo in vetta alla classifica
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Bleve: "Difficile giocare senza tifosi. La Reggiana ha creato di più, ma pari giusto"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Vignali: "Staccato la spina nella ripresa. Non cerchiamo alibi"
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria-Juve Stabia, i convocati di Abate: buona notizia per l'attacco. C'è Gabrielloni
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, big di Serie A su Kljajic. Potrebbe profilarsi un percorso in una Under23
Immagine news Serie C n.2 Serie C, nel pomeriggio vince solo la Giana. Pari per Salernitana e Campobasso
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Lamesta sincero: "Sapevo che il rigore non c'era, non ho neanche chiamato il FVS"
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Non abbiamo disputato la miglior partita. Ma i punti dispari fuori sono buoni"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 15ª giornata: frenate Vicenza, vola invece l'Arezzo. Il Cosenza stende il Benevento
Immagine news Serie C n.6 Torres, Greco: "Testa alla sfida contro il Livorno, dove c'è tanto in palio. Non solo i tre punti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Vergognoso l'atteggiamento della Juve. FVS? Assurdo"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 7ª giornata: cuore neroverde. Il Sassuolo trova il pari contro il Milan
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "FVS inutile, decisioni non cambiano. Ma ci prendiamo i 3 punti"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 7ª giornata: Carbonell consegna vittoria e secondo posto alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Greggi: "Tre punti che profumano di riscatto. E che belle le mie 200 presenze"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 7ª giornata: Viens consegna la vetta alla Roma. Bene anche l'Inter
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…