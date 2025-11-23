Lazio-Lecce 2-0, le pagelle: Guendouzi decisivo, Camarda non pervenuto

Risultato finale: Lazio-Lecce 2-0

LAZIO

Provedel 6 - Serata tranquilla: il Lecce crea poco e le conclusioni realmente pericolose non lo impegnano. Attento nelle uscite, sicuro nelle letture.

Marušić 6 - Soffre poco e gestisce con ordine. Spinge quando può.

Gila 6 - Pulito e concentrato nelle chiusure. Esce per un problema fisico nel finale. Dall'87' Patric s.v.

Romagnoli 6 - Guida la linea con esperienza. Ottimo sulle letture e sugli anticipi, concede poco a Camarda prima e a Stulic poi.

Pellegrini 6 - Propositivo a sinistra: diversi cross pericolosi messi dentro. Qualche errore nella misura dei passaggi, ma gara positiva.

Dal 74' Lazzari 6 - Subito vivace, dà ampiezza e accompagna la manovra nel finale.

Guendouzi 7 - Il migliore della Lazio: segna il gol dell’1-0 con una splendida spaccata di controbalzo e sfiora la doppietta nel primo tempo. Colpisce il palo nella ripresa. Intenso, sempre nel vivo del gioco.

Cataldi 6 - Buona regia nella prima parte di gara. Ordinato. Dal 46' Vecino 6 - Dà equilibrio e gestione per tutto il secondo tempo.

Basic 6,5 - Serve l’assist per il gol di Guendouzi dopo un’azione personale generosa. Si muove bene tra le linee, crea più di una situazione interessante.

Isaksen 6 - Impegna Falcone a inizio ripresa. Corre, strappa, dà fastidio: impreciso in alcune scelte, ma utile. Dal 82' Pedro s.v.

Dia 6 - Segna il raddoppio poi annullato per fallo in attacco. Si muove bene, crea spazi e dialoga con i compagni. Dall'87' Noslin 7 - Entra e chiude i conti: un gol di forza e caparbietà nel recupero che vale il 2-0.

Zaccagni 6 - Colpisce un palo clamoroso. Si accende a intermittenza: guadagna falli, tenta l’uno contro uno e dà qualità. Manca un po’ di precisione nelle scelte finali.

Maurizio Sarri 6,5 - La Lazio domina per ampi tratti, sblocca con merito e gestisce bene nei momenti di calo. Cambi corretti e tempistici, chiude la gara al 97’ con personalità.

LECCE

Falcone 6,5 - Il migliore dei suoi. Strepitosa doppia parata al 55’ che tiene a galla il Lecce. Sicuro sui fondamentali.

Veiga 5,5 - Attento nelle chiusure laterali, concede poco a Zaccagni. Qualche errore in fase di impostazione.

Gaspar 5,5 - Molto presente negli uno contro uno: respinge diversi cross e interventi puliti in area. Soffre un po’ nella ripresa per la pressione laziale.

Tiago Gabriel 6 - Ci prova un paio di volte da fuori, una conclusione viene murata. Ordinato ma non sempre preciso.

Gallo 6 - Va spesso al cross, specialmente nel forcing finale. Difensivamente alterna buone letture a qualche errore di posizione.

Coulibaly 6 - Buon dinamismo, pressa alto e prova a dare intensità. Esce nella ripresa. Dal 76' Kaba 6 - Buon dinamismo nel finale.

Ramadani 6 - Intelligenza tattica, prova a dare ordine anche nei momenti più complessi. Poco incisivo in fase offensiva.

Morente 6 - Generoso, aiuta nelle ripartenze e prova a costruire qualche sovrapposizione. Dal 76' N'Dri 5,5 - Ammonito per un fallo netto su Zaccagni, fatica a incidere.

Berisha 5,5 - Poco nel vivo del gioco, non riesce a dare ritmo e qualità alla trequarti.

Dal 46' Banda 6 - Vivace, cerca il tiro su punizione e tenta qualche accelerazione.

Sottil 6 - Segna un gol poi annullato per fallo su Isaksen. Qualche buona iniziativa ma cala alla distanza. Dal 64' Pierotti 5,5 - Ci prova nel finale sul cross di Gallo, ma Marušić lo anticipa.

Camarda 5 - Servito poco, non riesce mai a rendersi pericoloso. Dal 46' Stulic - Dà più fisicità, ma non trova varchi reali.

Eusebio Di Francesco 6 - Il Lecce parte bene e costruisce qualche insidia, ma dopo il gol subito fatica a rialzare i ritmi. Cambi giusti ma offensivamente manca concretezza.