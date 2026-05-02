Pisa, Corrado glissa su Hiljemark: "La cosa più importante è pensare alle prossime 3 partite"

L'amministratore delegato del Pisa, Giovanni Corrado, ha glissato sulla questione allenatore. Intervernuto ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro il Verona, il dirigente circa la posizione di Oscar Hiljemark, il cui contratto scade nel 2027 ha dichiarato:

"Prima di tutto credo in questo momento la cosa più importante sia pensare alle ultime tre partite, una singola vittoria può creare una base per il futuro. Non abbiamo dimostrato di essere una squadra di A, nonostante il tifo e una città che lo meriti. Vincere la B non significa essere una squadra da A, forse ancora non abbiamo le qualità per stare in questa categoria. Sarà estremamente difficile affrontare il prossimo torneo cadetto, c'è un progetto e valuteremo con calma i passi giusti per ripartire".