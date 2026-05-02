Oggi alle 18 nuovo appuntamento con Dribbling su Rai 2 con il direttore Niccolò Ceccarini

Come ogni sabato torna su Rai 2 Dribbling, trasmissione storica della Rai condotta da Paolo Paganini. In studio ci saranno Bruno Giordano, Aurelio Capaldi e Angelo Di Livio. Riflettori puntati ovviamente sulla 35ª giornata di campionato, sulla lotta Champions e salvezza ma soprattutto sul posticipo della domenica tra Inter e Parma, che può valere lo scudetto per i nerazzurri. Filo diretto con i telespettatori attraverso i social con Simona Cantoni. In questa puntata anche due interviste esclusive a Gianfranco Zola e al presidente della Viterbese Piero Camilli.

Non mancherà lo spazio mercato curato dal direttore di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini. Focus soprattutto sul mercato degli allenatori, che è destinato a diventare molto interessante. Con un approfondimento sulla panchina della Nazionale dove in corsa al momento ci sono Conte, Allegri e Mancini.