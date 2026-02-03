Ufficiale
Il Mantova si assicura Muci dal Grasshopper: arriva in prestito con diritto di riscatto
Come fa sapere il Mantova, solo adesso è stata pubblicata la nota congiunta con il Grasshoppers relativa all’ingaggio ufficiale di Nikolas Muci, nuovo innesto della compagine virgiliana formalizzato già nella serata di ieri. Il calciatore arriva in Lombardia con la formula del prestito con diritto di riscatto.
Ecco la nota:
"Mantova 1911 annuncia l'ingaggio del calciatore Nikolas Muci, classe 2003, proveniente dal Grasshopper (Serie A Svizzera).
Muci arriva in BiancoRosso con la formula del prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto.
Punta centrale, alta 1,81 m, nella prima parte della stagione ha totalizzato 19 presenze, con 3 reti all'attivo e 1 assist.
In bocca al lupo, forza Mantova!".
