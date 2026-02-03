Avellino, mercato di rivoluzione: Izzo leader, Pandolfi in attacco e rosa ridisegnata
L'Avellino ha portato a termina una sessione invernale di calciomercato caratterizzata da un'intensa attività, con dodici cessioni e sette acquisti che hanno ridefinito l'organico. La società irpina, infatti, ha puntato su un mix di esperienza e prospettive per consolidare la posizione di centro classifica.
Il colpo più significativo è l'arrivo di Armando Izzo dal Monza: il centrale classe 1992, porta esperienza di Serie A e leadership. A completare il reparto arretrato ecco Marco Sala dal Como e il giovane Filippo Reale dalla Roma.
In porta arriva Jacopo Sassi dall'Atalanta U23, alternativa giovane ai pali, mentre a centrocampo si registra l'innesto di Andrea La Borgne, talento francese classe 2006 in prestito dal Como. L'attacco si rinforza con Lorenzo Sgarbi (Napoli) e soprattutto Luca Pandolfi, prelevato dal Catanzaro.
Le uscite riflettono una razionalizzazione dell'organico: Facundo Lescano ha salutato destinazione Salernitana, mentre Giuseppe Panico si è trasferito alla Ternana con la stessa formula. Da segnalare anche gli addii di Daishawn Redan (risoluzione contrattuale) e Sonny D'Angelo, ceduto a titolo definitivo al Latina. Un segnale chiaro: spazio ai giovani in prestito e agli esuberi.
Il bilancio complessivo parla di un mercato mirato: l'Avellino ha inserito profili di categoria superiore come Izzo, liberandosi al contempo di elementi non più centrali nel progetto.
AVELLINO
Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma), Jacopo Sassi (prestito, Atalanta), Armando Izzo (definitivo, Monza), Andrea La Borge (prestito, Como), Lorenzo Sgarbi (prestito, Napoli),Luca Pandolfi (definitivo, Catanzaro)
Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione), Giuseppe Panico (prestito con obbligo, Ternana), Claudio Manzi (prestito, Monopoli), Emmanuel Gyabuaa (risoluzione prestito, Atalanta), Facundo Lescano (prestito con obbligo, Salernitana), Valerio Crespi (prestito, Union Brescia), Andrea Cagnano (prestito, Pescara), Michele Rigione (risoluzione), Raffaele Maria Di Costanzo (prestito, Cavese)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.