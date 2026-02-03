Avellino, mercato di rivoluzione: Izzo leader, Pandolfi in attacco e rosa ridisegnata

L'Avellino ha portato a termina una sessione invernale di calciomercato caratterizzata da un'intensa attività, con dodici cessioni e sette acquisti che hanno ridefinito l'organico. La società irpina, infatti, ha puntato su un mix di esperienza e prospettive per consolidare la posizione di centro classifica.

Il colpo più significativo è l'arrivo di Armando Izzo dal Monza: il centrale classe 1992, porta esperienza di Serie A e leadership. A completare il reparto arretrato ecco Marco Sala dal Como e il giovane Filippo Reale dalla Roma.

In porta arriva Jacopo Sassi dall'Atalanta U23, alternativa giovane ai pali, mentre a centrocampo si registra l'innesto di Andrea La Borgne, talento francese classe 2006 in prestito dal Como. L'attacco si rinforza con Lorenzo Sgarbi (Napoli) e soprattutto Luca Pandolfi, prelevato dal Catanzaro.

Le uscite riflettono una razionalizzazione dell'organico: Facundo Lescano ha salutato destinazione Salernitana, mentre Giuseppe Panico si è trasferito alla Ternana con la stessa formula. Da segnalare anche gli addii di Daishawn Redan (risoluzione contrattuale) e Sonny D'Angelo, ceduto a titolo definitivo al Latina. Un segnale chiaro: spazio ai giovani in prestito e agli esuberi.

Il bilancio complessivo parla di un mercato mirato: l'Avellino ha inserito profili di categoria superiore come Izzo, liberandosi al contempo di elementi non più centrali nel progetto.