Com’è cambiato il Bologna dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Ieri sera alle ore 20 è suonato il gong di fine calciomercato di gennaio 2026 per la Serie A. In questa finestra di trasferimenti invernale il Bologna ha cambiato pelle, salutando tre suoi protagonisti della prima parte di stagione e dei tempi recenti e sostituendoli con altrettanti profili, per una nuova conformazione della rosa.

L'ultimo giorno di calciomercato ha portato a uno scambio di terzini con la Juventus: i rossoblù hanno salutato Holm e accolto allo stesso tempo il portoghese Joao Mario dalla Vecchia Signora, pronto a combattere per un posto con Zortea. Un altro do ut des del Bologna in questa finestra di trasferimenti è stato con la Fiorentina: addio a Fabbian, dai viola è arrivato lo svizzero Sohm a Casteldebole come perfetto rimpiazzo. Partenza non sostituita direttamente è stata quella di Immobile, ceduto ieri in Francia al Paris FC, così come Sulemana, rientrato all'Atalanta e Ultimo, ma non ultimo, il nuovo difensore consegnato a Italiano, il norvegese Helland che a Bologna potrebbe comporre con Heggem la coppia della sua nazionale.

ACQUISTI

João Mário (D) (Juventus) PRE

Jesper Karlsson (A) (Aberdeen) FP

Simon Sohm (C) (Fiorentina) PRE

Eivind Helland (D) (Brann) DEF

CESSIONI

Gennaro Anatriello (A) (Lumezzane) PRE

Emil Holm (D) (Juventus) PRE

Tommaso Corazza (D) (Cesena) PRE

Ciro Immobile (A) (Paris) DEF

Giuseppe Battimelli (A) (Trapani) PRE

Jesper Karlsson (A) (Utrecht) PRE

Stefan Posch (D) (Mainz 05) PRE

Francesco Raffaelli (P) (Alcione Milano) PRE

Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) FP

Giovanni Fabbian (C) (Fiorentina) PRE

Riccardo Tonin (A) (Vicenza) DEF

Lorenzo Menegazzo (C) (Foggia) PRE

Naim Byar (C) (Wydad Casablanca) DEF

Riccardo Stivanello (D) (Lumezzane) PRE

Joaquín Sosa (D) (Colo-Colo) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL BOLOGNA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-2-3-1): Skorupski; JOAO MARIO, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

