Com'è cambiato il Bologna dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 11:45Serie A
Dimitri Conti

Ieri sera alle ore 20 è suonato il gong di fine calciomercato di gennaio 2026 per la Serie A. In questa finestra di trasferimenti invernale il Bologna ha cambiato pelle, salutando tre suoi protagonisti della prima parte di stagione e dei tempi recenti e sostituendoli con altrettanti profili, per una nuova conformazione della rosa.

L'ultimo giorno di calciomercato ha portato a uno scambio di terzini con la Juventus: i rossoblù hanno salutato Holm e accolto allo stesso tempo il portoghese Joao Mario dalla Vecchia Signora, pronto a combattere per un posto con Zortea. Un altro do ut des del Bologna in questa finestra di trasferimenti è stato con la Fiorentina: addio a Fabbian, dai viola è arrivato lo svizzero Sohm a Casteldebole come perfetto rimpiazzo. Partenza non sostituita direttamente è stata quella di Immobile, ceduto ieri in Francia al Paris FC, così come Sulemana, rientrato all'Atalanta e Ultimo, ma non ultimo, il nuovo difensore consegnato a Italiano, il norvegese Helland che a Bologna potrebbe comporre con Heggem la coppia della sua nazionale.

ACQUISTI
João Mário (D) (Juventus) PRE
Jesper Karlsson (A) (Aberdeen) FP
Simon Sohm (C) (Fiorentina) PRE
Eivind Helland (D) (Brann) DEF

CESSIONI
Gennaro Anatriello (A) (Lumezzane) PRE
Emil Holm (D) (Juventus) PRE
Tommaso Corazza (D) (Cesena) PRE
Ciro Immobile (A) (Paris) DEF
Giuseppe Battimelli (A) (Trapani) PRE
Jesper Karlsson (A) (Utrecht) PRE
Stefan Posch (D) (Mainz 05) PRE
Francesco Raffaelli (P) (Alcione Milano) PRE
Ibrahim Sulemana (C) (Atalanta) FP
Giovanni Fabbian (C) (Fiorentina) PRE
Riccardo Tonin (A) (Vicenza) DEF
Lorenzo Menegazzo (C) (Foggia) PRE
Naim Byar (C) (Wydad Casablanca) DEF
Riccardo Stivanello (D) (Lumezzane) PRE
Joaquín Sosa (D) (Colo-Colo) PRE

Come leggere la tabella di TMW
(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL BOLOGNA DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-2-3-1): Skorupski; JOAO MARIO, Heggem, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro.

Il voto al calciomercato di gennaio 2026 del Bologna nel pagellone di TMW è un'insufficienza netta, un 5. Leggi qui valutazioni e giudizi di tutte e 20 le squadre di Serie A

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
