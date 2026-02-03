Lecce, Corvino: "Serviva la punta e abbiamo preso Cheddira. Maleh voleva giocare di più"

Pantaleo Corvino analizza il mercato del suo Lecce. Il responsabile dell'area tecnica giallorossa ha così commentato i movimenti: "A livello difensivo c’era poco da fare. Siamo l’undicesima difesa del campionato e questo vuol dire che non serviva intervenire - sottolinea CalcioLecce.it -. I numeri dicono che serviva migliorare la fase offensiva. Ci è stato chiedere di prendere un centrocampista assaltatore da aggiungere ai tre attaccanti, due esterni e una punta, con cui giochiamo". Per quanto riguarda appunto l'attaccante è arrivato Cheddira: "Serviva l’attaccante e abbiamo preso Cheddira. Di certo a gennaio non puoi prendere chi gioca titolare altrove ma chi può essere funzionale ed uno che a Sassuolo ha fatto 16 partite può esserlo".

Per quanto riguarda il mercato in uscita, Corvino precisa che "chi è andato via ce lo ha chiesto. Maleh lo abbiamo preso noi, di certo ci puntavamo e credevamo. Non è che quando fai una cosa è colpa tua, quando va bene poi è merito degli altri, qui è così. Maleh è venuto da me perché voleva andare a giocare di più, ma l’allenatore gioca con due centrocampisti difensivi ed è andato anche da lui. E’ la verità, poi ognuno faccia i film che vuole ma è andata semplicemente così".

Spazio anche per i mancati arrivi per cui il ds ha spiegato: "Non abbiamo preso un altro terzino perché l’allenatore, che ha tutta la libertà di trovare alternative come proporre Veiga e Pierotti esterni. Morente lo ha chiesto alla fine del mercato per motivi famigliari, glielo abbiamo detto non sarebbe stato facile. Con quattro esterni e l’alternativa di altre soluzioni tattiche può andare bene così".