Bari, maxi sessione di mercato: rivoluzione con l'obiettivo salvezza nel mirino
Il Bari ha vissuto una sessione di calciomercato contraddistinta da un'imponente campagna acquisti volta a risollevare una stagione complicata. Con la squadra attualmente al diciannovesimo posto con soli 20 punti, la dirigenza biancorossa ha operato undici innesti e otto uscite, scommettendo pesantemente su prestiti di qualità e giovani prospetti.
Il mercato in entrata ha una chiara impronta "prestiti di lusso". Spiccano gli arrivi dall'Inter di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, entrambi giovani talenti di grande prospettiva. Dal Sassuolo è arrivato il centrale difensivo olandese Cas Odenthal, così come dallo Spezia Andrea Cistana e dal Mantova Valerio Mantovani: quest'ultimo unico acquisto a titolo definitivo della finestra invernale.
A centrocampo la società ha pescato ancora dal Mantova con Federico Artioli, mentre dal Pisa è arrivato l'esterno portoghese Tomas Esteves. In attacco il rinforzo principale è Marvin Cuni arrivato, via Sampdoria, dal Rubin Kazan, attaccante albanese ventiquattrenne chiamato a dare peso all'area di rigore. Interessanti anche gli inserimenti di Kevin Piscopo dalla Juve Stabia e Nicolò Cavuoti dal Cagliari.
Le cessioni hanno riguardato principalmente elementi fuori dal progetto: Gaston Pereiro si è svincolato, così come Leonardo Cerri che è tornato alla Juventus per risoluzione del prestito. Francesco Vicari è passato in prestito alla Reggiana, mentre Andrea Meroni è andato a Mantova. Salutano anche Mirko Antonucci e Gaetano Castrovilli.
BARI
Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia), Giacomo Stabile (prestito, Inter), Giacomo De Pieri (prestito, Inter), Tomas Esteves (prestito, Pisa), Marvin Cuni (prestito, Rubin Kazan), Nicolò Cavuoti (prestito, Cagliari), Kevin Piscopo (prestito con obbligo di riscatto, Juve Stabia), Federico Artioli (prestito, Mantova), Valerio Mantovani (definitivo, Mantova), Cas Odenthal (prestito, Sassuolo), Daouda Traorè (prestito, Southampton)
Cessioni: Gaston Pereiro (risoluzione), Indrit Mavraj (definitivo, Lechia Gdansk), Francesco Vicari (prestito, Reggiana), Leonardo Cerri (risoluzione prestito, Juventus), Sheriff Kassama (risoluzione prestito, Trento), Vincenzo Colangiuli (prestito, Lumezzane), Andrea Meroni (prestito, Mantova), Mirko Antonucci (risoluzione prestito, Spezia)
