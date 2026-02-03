Bari, maxi sessione di mercato: rivoluzione con l'obiettivo salvezza nel mirino

Il Bari ha vissuto una sessione di calciomercato contraddistinta da un'imponente campagna acquisti volta a risollevare una stagione complicata. Con la squadra attualmente al diciannovesimo posto con soli 20 punti, la dirigenza biancorossa ha operato undici innesti e otto uscite, scommettendo pesantemente su prestiti di qualità e giovani prospetti.

Il mercato in entrata ha una chiara impronta "prestiti di lusso". Spiccano gli arrivi dall'Inter di Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri, entrambi giovani talenti di grande prospettiva. Dal Sassuolo è arrivato il centrale difensivo olandese Cas Odenthal, così come dallo Spezia Andrea Cistana e dal Mantova Valerio Mantovani: quest'ultimo unico acquisto a titolo definitivo della finestra invernale.

A centrocampo la società ha pescato ancora dal Mantova con Federico Artioli, mentre dal Pisa è arrivato l'esterno portoghese Tomas Esteves. In attacco il rinforzo principale è Marvin Cuni arrivato, via Sampdoria, dal Rubin Kazan, attaccante albanese ventiquattrenne chiamato a dare peso all'area di rigore. Interessanti anche gli inserimenti di Kevin Piscopo dalla Juve Stabia e Nicolò Cavuoti dal Cagliari.

Le cessioni hanno riguardato principalmente elementi fuori dal progetto: Gaston Pereiro si è svincolato, così come Leonardo Cerri che è tornato alla Juventus per risoluzione del prestito. Francesco Vicari è passato in prestito alla Reggiana, mentre Andrea Meroni è andato a Mantova. Salutano anche Mirko Antonucci e Gaetano Castrovilli.