Com’è cambiato il Como dopo il calciomercato di gennaio: tutti gli affari ufficiali

Non è stato un calciomercato di gennaio 2026 particolarmente movimentato per il Como. Ieri sera è stato dato il gong di chiusura alle trattative, con i lariani che nel corso dell'ultimo giorno di finestra invernale hanno chiuso un giovane rinforzo di prospettiva, assicurandosi uno dei talenti più promettenti dalla Svezia, il giovanissimo centrocampista box-to-box Lahdo, strappato al Chelsea.

Per il resto, poco da segnalare in casa Como. Sempre dalla Svezia è tornato dal precedente prestito al Mjallby il portiere Tornqvist, da segnalare perlopiù l'acquisto del giovane terzino Andres Cuenca in previsione futura: preso adesso dal Barcellona B, è stato girato in prestito fino al termine della stagione allo Sporting Gijon. E poi, perlopiù, le uscite: Verdi e Cerri ripartono dalla Serie B, così come Cutrone rientrato dal Parma solo per ripartire con destinazione Monza; mentre il difensore Dossena (mai impiegato da Fabregas dopo il recupero dall'infortunio) ha fatto il suo ritorno a Cagliari, in prestito secco fino a giugno.

ACQUISTI

Adrian Lahdo (Hammarby) DEF

Andrés Cuenca (D) (Barcelona) DEF

Patrick Cutrone (A) (Parma) FP

Noel Törnqvist (P) (Mjällby) FP

CESSIONI

Tommaso Fumagalli (A) (Reggiana) PRE

Alberto Cerri (A) (Cesena) DEF

Jacopo Simonetta (C) (Siracusa) PRE

Andrés Cuenca (D) (Sporting Gijón) PRE

Fellipe Jack (D) (Catanzaro) PRE

Andréa Le Borgne (C) (Avellino) PRE

Patrick Cutrone (A) (Monza) PRE

Alberto Dossena (D) (Cagliari) PRE

Simone Verdi (A) (Südtirol) DEF

Marco Sala (D) (Avellino) DEF

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato

LA FORMAZIONE TIPO DEL COMO DOPO IL CALCIOMERCATO DI GENNAIO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Baturina, Paz, Rodriguez; Douvikas.

