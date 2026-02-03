Triestina, emergenza difesa dopo l’addio di Moretti: pronto lo svincolato Anton

La Triestina ha chiuso la sessione invernale di mercato con qualche rammarico nel reparto arretrato. Sul gong, infatti, Moretti ha lasciato gli alabardati per trasferirsi al Cosenza, creando un vuoto in difesa che la società è ora chiamata a colmare rapidamente.

Secondo quanto riportato da Il Piccolo, il club giuliano è pronto a intervenire sugli svincolati e avrebbe già raggiunto un accordo con Andrei Anton, difensore che si è svincolato dalla Pro Vercelli nella giornata di ieri, senza aver mai collezionato presenze ufficiali in stagione.